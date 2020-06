Nem sokat hezitált a PEAC felkérésén

Amikor bejelentette a PTE-PEAC, hogy a jövőben röplabdaszakosztálya együttműködik az MCM-Diamant Kaposvárral, azt is megerősítette, hogy vállalják az NB I. kihívásait. Vezetőedzőnek pedig a somogyiaktól visszavonuló Horváth Alexandrát kérték fel.

Profi játékosként már rengeteg tapasztalatot gyűjtött Horváth Alexandra, aki a következő évben új vizekre vezeti a PTE-PEAC női röplabdacsapatát. Nemcsak az alakulat számára lesz új kihívás az NB I.-es szezon, de a tréner is először lát el vezetőedzői feladatokat. Korábban a Kaposvár utánpótlásában dolgozott, ahol profi pályafutását is befejezte az előző idény végén. Játékosként háromszoros bajnok, kétszeres kupagyőztes.

– Segít, mert a profi pályafutásom alatt rengeteg tapasztalatot szereztem, sok tréner kezei alatt edzettem. Ezt szeretném majd kamatoztatni, ezért is áll közel hozzám, hogy most felnőttcsapattal dolgozhatok – válaszolta Horváth Alexandra arra a kérdésünkre, könnyít-e feladatain, hogy még élesen élnek benne a játékosként megélt tapasztalatok. – Nagyon örültem a felkérésnek. Nem sokáig hezitáltam, hogy elfogadjam-e az ajánlatot. Ez egy jóval nagyobb kihívás, főleg, hogy az NB I.-ben indulunk, mert első körben a másodosztályról volt még szó.

Az első élvonalbeli idénynek természetesen nem futnak neki túlzott elvárásokkal, de a tréner szeretne látványos röplabdát játszatni alakulatával.

– A célunk, hogy bent maradjunk az NB I.-ben. Az kicsit leveszi a vállamról a terhet, hogy hét csapat indul csak az élvonalban, nem nyolc, így pedig nincs automatikus kieső. Azért én magasabbra tettem a lécet. Az ötödik helyet tűztem ki a csapat és magam elé. Ennek eléréséért mindent meg fogunk tenni – folytatta.

A leendő játékosaival is találkozott már többször, és jó véleménnyel van a pécsi fiatalokról. – Annyival nehezebb most a dolgom, hogy véget ért az egyetemi és az iskolai év, így nem mindenki tudott ott lenni azon az edzésen, amikor én jelen voltam. Nem tudtam mindenkit megnézni. Beszéltünk új játékosokkal is, szépen kialakult a keretünk. Nagyon várom már, hogy elkezdjük a közös munkát – árulta el. – Szerencsére fiatal a társaság, én is az vagyok, így már az első találkozáskor sem volt probléma, hogy megtaláljuk a közös hangot.