Nem született döntés a megyei rangadón

Bár sokáig vezetett a PVSK hazai pályán a Siklós ellen, a 46. percben emberhátrányba kerülő pécsiek nem tudták kihúzni a végéig, így döntetlennel zárult a hétvége rangadója a Gienger Megyei I osztályban. A listavezető Pécsvárad hazai pályán nyert a Szentlőrinc II. ellen, a Szederkény pedig ismét pontokat vesztett, ezúttal Harkányban.

PVSK–Siklós 1-1 (1-0)

Pécs. V.: Bánfai Zsolt. PVSK: Mocsári – Kiss G., Vida, Zámbó, Varga M. – Régi, Sziládi (Horváth Cs., 89.), Domonkos, Németh V. (Kaufmann, 76.) – József G. (Kása, 25.), Ndjodo. Edző: Kósa Sándor. Siklós: Tasselmájer – Suba (Árvai, 63.), Kósa (Schmidt G., 17.), Bognár, Peschka – Wiesner (Kolompár, 65.), Hazenauer, Horváth I. (Sztojka N., 56.), Sztojka A. – Pásztor, Schmidt P. Edző: Nagy Balázs.

Gólok: Sziládi (40.), ill. Hazenauer (83.).

Kiállítva: Ndjodo (59.).

Nagy kérdés volt, hogy a héten edzőt váltó PVSK mennyire tudja majd magát összekapni a Siklós elleni rangadóra. Nos, gyorsan kiderült: nagyon! A pécsiek ugyanis szervezett, helyenként egészen tetszetős játékkal rukkoltak elő, aminek az első félidő vége felé meg is lett az eredménye. Sziládi Roland góljával vezetést szerzet a PVSK, és a szünetre előnnyel mehetett el. Sőt, a második jétékrész elején akár növelhette is volna előnyét, a helyzetei azonban rendre kimaradtak. A foci pedig már csak olyan, hogy megbosszulja, ha valaki nem sáfárkodik okosan a lehetőségeivel. Bő fél órával a vége előtt ugyanis Edouard Ndjodo megkpata második sárga lapját, így emberhátrányba került a Vasút. Ez pedig a Siklós igyekezet is kihazsnálni. Egyre-másra jöttek a vendég helyzetek, a nyomás pedig végül egyenlítő góllá is érett. Összességében a döntetlen meg is felelt a játék képének.

Komló–PEAC 0-3 (0-0)

Komló. V.: Albert Gábor. Komló: Herbert – Kolat, Szászfai, Rein, Papp – Kiss D. (Doboviczki, 82.), Kis-Varga (Bolboaca S., 59.), Miltner (Kacsa, 59.), Vass – Bíró Cs. (Pozsgai, 76.), Hideg M. (Jurátovics, 89.). Edző: Katona Mihály. PEAC: Házenauer – Magyar (Bódis, 46.), Gál, Molnár G., Jeránt – Gelencsér B., Dargó (Gelencsér P., 11., Újhegyi, 74.), Wieland, Horváth V. – Lauer (Vekkeli, 81.), Makai. Edző: Fazakas András.

Gólok: Molnár G. (48.), Gelencsér B. (74.), Vekkeli (88.).

Kiállítva: Papp (45.).

A PEAC egyre jobban kezd lendületbe jönni, ahogy közeledik az őszi szezon vége. Ezt most egy nagyon sima, idegenben aratott győzelemmel bizonyította Fazakas András együttese.

Pécsvárad–Szentlőrinc II. 2-0 (1-0)

Pécsvárad. V.: Kreskai Tamás. Pécsvárad: János G. – Németh A. (Tóth M., 80.), Krapecz, Spannenberger M., Hambuch – Kingl, Bozó, Petrovics (Valkovics, 66.), Szabó K. – Bodor (Nácsa B., 79.), Szentes. Edző: Varga László. Szentlőrinc II.: Antal – Szolga (Kovácsevics, 46.), Kiss M., Fenyvesi, Aszalós – Németh Á., Filó, Vajda, Gálffy – Kisari (Páll, 68.), Kutor. Edző: Pichler Gábor.

Gólok: Bodor (17.), Kungl (92.).

Ennél valószínűleg könnyebb meccsre számítottak Pécsváradon, de a Szentlőrinc II. ismét megmutatta, hogy bárki orra alá képes borsot törni. Azért ha nehezen is, de a listavezető most is behúzta a győzelmet, és továbbra is száz százalékos mutatóval áll az élen.

Harkány–Szederkény 0-0

Harkány. V.: Ádám József. Harkány: Tamás N. – Körmendi, Varga B., Keresztes, Schvedics – Geczó, Oberländer, Kovács G., Nagy N. – Hőnyi, Dobrosi (Kása K., 87.). Edző: Weinert Zsolt. Szederkény: Bednár – Kopeczky, Hideg L., Mándity, Kása – Zsebe D. (Hafner, 73.), Bálint Á., Kiss I. (Maml, 20.), Grassy (Rumszauer, 64.) – Zsebe G. (Troszt, 77.), Hergenrőder. Edző: Lőrinc Antal.

Ezek most nem a Szederkény hetei. A Villánytól elszenvedett múlt heti vereség után ezúttal az utolsó helyen álló Harkány ellen sem sikerült nyernie Lőrinc Antal csapatának. Igaz, most legalább nem kaptak gólt Hergenrőderék…

Villány–Boda 1-1 (0-0)

Villány. V.: Varga László. Villány: Ujvári –Pfefferman, Pauk, Buni J., Obermajer (Horváth J., 72.) – Buni B., Fischer (Bősz, 68.), Stefán, Czibere – Márkovics (Elek, 62.), Alabert. Edző: Polgári Csaba. Boda: Kácsor – Lotz Á., Kormányos (Dankó, 46.), Sztanics, Kardos (Bölcskei, 46.) – Lotz V., Nagy Z., Bacskai, Pálfalvi – Kovács K. (Máté R., 71.), Hodosán (Palló, 51.). Edző: Nagy Csaba.

Gólok: Alabert (46.), ill. Bölcskei (64.).

Lovászhetény–Mohács 2-3 (1-2)

Lovászhetény. V.: Hernádi Attila. Lovászhetény: Grund – Nánási, Bódis, Eke, Fischer (Varga D., 46.) – Blész, Király, Szücs, Lehota (Winkler, 74.) – Kőszegi (Právics, 58.), Kelemen. Edző: Takács Ferenc. Mohács: Windischmann – Pókos M., Strigencz, Hetényi, Bódis – Brukner, Jáger (Nagy Zs., 61.), Izsák, Kaszás (Lőrincz, 66.) – Spannenberger J. (Wappler, 90.), Schmidt Zs. (Marton, 80.). Edző: Székely István.

Gólok: Kőszegi (39.), Kelemen (61.), ill. Izsák (10., 44.), Lőrincz (76.).

Ez következik

A listavezető Pécsváradra nehéz meccs vár Mohácson a következő körben. A 13. forduló programja, november 10., szombat: Mohács–Pécsvárad (13.30.). November 11., vasárnap: Boda–Harkány, Szederkény–Komló, Sellye–PVSK, Siklós–Lovászhetény, Szentlőrinc II.–Bóly (mind 13.30).

A góllövőlista jelenlegi állása

11 gólos: Alabert Krisztián (Villány).

10 gólos: Hergenrőder Tamás (Szederkény).

9 gólos: Hideg Mihály (Komló), Szentes Krisztián (Pécsvárad).

8 gólos: Bíró Csaba (Komló), Kovács Károly (Boda), Lauer Norbert (PEAC).

7 gólos: Jónás Gergő (Sellye), Reith Róbert (PVSK), Szabó Zsolt (Bóly).

6 gólos: Bacskai Péter (Boda).