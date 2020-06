Nem tudott gólt lőni az Orfű, ezért végzett hátul

Minden alacsonyabb osztályú labdarúgó-csapatnál másképpen vészelik át a mostani, hónapok óta tartó focimentes időszakot. Két megyei III. osztályú együttesnél érdeklődtünk, hogy náluk ez miképpen megy. Egyikük listavezető, a másik utolsó volt a csoportjában, amikor „lefejezték„ a bajnokságot.

Kezdjük az akkori éllovassal. A Vajszló hárompontos előnnyel vezette a Csík-csoportot, lehet, hogy feljutott volna. Az MLSZ döntése alapján azonban ez most nem következik be, nincs feljutó és kieső sem.

– Bajnokok szerettünk volna lenni, erre jó esélyünk is volt – mondta Láng István Ferenc, a vajszlóiak sportköri elnöke. – Reménykedtünk a megyei II. osztályban, ezért is bízunk abban, hogy még semmi sincs lezárva, talán nem végleges az MLSZ döntése, és mégis felkerülhetünk.

Mindenesetre a Vajszló kerete az utolsó bajnoki óta nem változott, nem távozott el senki sem. Edzés nincs, de a játékosoknak nagyon hiányzik már a játék. Ugyan az eddigi edzőjük, Kapusi László nem akar maradni a továbbiakban, ám szeretnék, ha mégis tovább dolgozna a csapattal.

Azért van ok örömre Vajszlón, mert sikeres pályázat révén hamarosan elkészül az új, villanyfényes műfüves pályájuk, amit június végén avatnak.

– Köszönet érte az önkormányzatnak, amely sokat tett azért, hogy megvalósuljon a régi álmunk – hálálkodott Láng. – Így villanyfénynél lehet majd edzeni és játszani. A régi nagypálya fele is fényárban úszik majd. Mindez megdobta a nagyravágyást a srácokban.

Vajszlón már azt is tudni vélik, hogy ha mégis maradnának a megyei III-ban, akkor a következő idényben a Hobol lenne a legnagyobb riválisuk a feljutásért vívott harcban. Mert hogy továbbra is a magasabb osztály a cél.

Nem tudott volna kiesni az Orfű a Czibulka-csoportból, azonban ott az utolsó helyen tanyáztak, amikor az MLSZ-ben lefújták a folytatást.

– Nem tudtunk gól lőni, ezért végeztünk annyira hátul – mentegetőzött Deák László sportegyesületi elnök. Szavait alátámasztja, hogy az egy győzelemmel, döntetlen nélkül, tizenkét vereséggel záró orfűiek a 13 meccsükön csal hétszer találtak be az ellenfelek kapujába.

– Sokáig nem edzettünk, de most már igen, szombatonként összejönnek a fiúk, hol többen, hol kevesebben. A játékosállomány a régi, senki sem ment el. Csatárt szeretnénk majd igazolni, két futballistával már tárgyalásban állunk. Új az edzőnk, Streicher Dániel, aki január elseje óta tölti be ezt a tisztet, tavasszal két bajnokin már irányította az együttest, ő marad a folytatásban is. Korábban már volt trénere a gárdának. Mondanom sem kell, a futballistáink már nagyon várják, hogy visszaálljon a régi rend és újra lehessen tétmeccseket játszani.