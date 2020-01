Nem tudta átlépni a Mohács saját árnyékát, nyert a Misleny

A Kozármisleny sikerével zárult a női kézilabda Liga Kupa baranyai rangadója. Kovács Tamás tanítványai szinte végig vezetve, három góllal múlták felül a Mohácsot.

Tovább tapadt a NEKA nyakára a Mohács legyőzésével a Kozármisleny. Jelenleg egy meccs és két pont hátrányban vannak a riválissal szemben.

Ami a baranyai rangadót illet, Kovács Tamás tanítványaival csak a találkozó első tíz percében tudta tartani az iramot a Mohács. Addig fej-fej mellett haladt a két alakulat, de azt követően a hazai pályán játszó Misleny elhúzott, és már nem is engedte visszajönni az ellenfelet. Az utolsó húsz percet már nyolcgólos 23-15-ös vezetésről indították Leitnerék, de saját hibáiknak is köszönhetően a végére ebből ötöt le tudott dolgozni a Mohács. A vége így is magabiztos 29-26 arányú Kozármisleny siker lett.

– Negyven perc tetszett, annak ellenére, hogy ekkor sem voltunk teljesen pontosak. Az utolsó húszban viszont könnyelmű megoldásokat választottunk, így több esetben is hibát vétettünk, elöl is hátul is. Javulunk, javulunk, de ez még nem teljesen az, amit igazán látni szeretnék, ugyanakkor az is igaz, hogy ma már sokkal több dolog miatt örülhettem, mint amennyi miatt bosszankodni kellett. Jók leszünk. Szerdán is győzelmi szándékkal megyünk Mohácsra – nyilatkozta Kovács Tamás, a Misleny trénere.

– Küzdöttünk, de nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat – mondta Füzesi Ferenc, a Mohács edzője.

Kozármisleny SE–Mohácsi TE 1888 29-26 (17-12)

Női kézilabda Liga Kupa. Kozármisleny, 250 néző.

Kozármisleny: Radochay – Hosszu 4, Szemmelrock, Halász 3, Klein-Gulya 3, Polics 7, Schäffer 5. Csere: Németh (kapus), Grénus 3, Leitner 2, Markovics 1, Linder 1, Hornyák, Réti, Tóth T., Kovács V. Vezetőedző: Kovács Tamás.

Mohács: NAGY T. – BOZSOVICS R. 5, Dittrich Zs. 1, Kaló Zs. 3, Spán I. 1, RITTLINGER L. 7 (2), Ragoncsa D. 3. Csere: Fürdős M. (kapus), Policsek R. 1, Hahner D. , Takács K. 1, Takács E. 2, Barkóczi D. 2. Edző: Füzesi Ferenc.