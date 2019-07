Nem úgy működött edzőként, ahogy kellett volna

Kispadja most nincs, de nem különösebben bánja: úgy van vele, ha van igény a munkájára, majd megtalálják. Nagy Tamás két éve sportcoachinggal foglalkozik, s úgy fogalmaz, ha annak idején ennek a tudásnak a birtokában van, ma topedző lehetne. Most másoknak segít abban, hogy kihozzák magukból a maximumot.

– Legutóbb Zalaegerszegen dolgozott edzőként, azóta se kép, se hang Nagy Tamással kapcsolatban. Része még egyáltalán a futball az életének?

– Hogyne lenne az! – válaszolta Nagy Tamás, a korábbi kiváló pécsi játékos és edző. – Egyrészt elnöki tanácsadó vagyok Hajdúszoboszlón, építjük az utánpótlásképzést, programokat indítunk be, mint például az óvodai focit. Jövő szeptemberben pedig indul a sport­osztály a Gönczy Pál Általános Iskolában.

– Ez szép, de mégsem felnőtt foci. Nem rugózik azon, hogy nincs kispadja?

– Dehogy rugózom rajta! Úgy vagyok vele, ha van rám igény, úgyis megtalálnak. Elárulom, volt egy NB II.-es ajánlatom, de végül nem fogadtam el. Megtisztelő volt, hogy megkerestek, nagyon tetszett az, amit a tulajdonos csinált: háromkörös interjún voltam nála. Éreztem, hogy meg akar ismerni, és ez nekem nagyon fontos. Végül a feltételekben nem tudtunk megállapodni.

– Ahogy hallom, teljesen más, hazánkban újszerűnek tűnő terület felé fordult.

– Két éve foglalkozom sportcoachinggal…

– Akkor ezt fordítsuk is le magyarra.

– A lényege az, hogy segítek a sportolóknak kibontakoztatni a tehetségüket, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot, annyit, amennyire a tehetségük predesztinálja őket. Nagyon összetett, érdekes feladat ez, szeretem csinálni.

– Honnan jött az ötlet?

– Olvastam egy interjút Lopeteguival, aki a spanyol válogatott szövetségi kapitánya, majd a Real Madrid edzője volt. Ő nyilatkozta, hogy neki nem pszichológus kell a csapatához, hanem úgynevezett sportcoach. Ez keltette fel az érdeklődésemet. Amúgy is látom, érzem, hogy jönnek az új edzők, a mi generációnkat pedig elkezdték leépíteni. Nem tudom miért, de mindegy is. Én pedig nem akartam a saját farkamat kergetni, így inkább elkezdtem ezzel a képzéssel foglalkozni. Meg kell találni egy sportoló erősségeit, s arra kell fókuszálni, azt kell fejleszteni, kihangsúlyozni, a gyengeségeket pedig el kell hagyni. És persze meg kell találni a célokat. Nagyfokú önismeretre tanít.

– Most, ennek a tudásnak a birtokában hogy látja a tíz–tizenöt évvel ezelőtti Nagy Tamást, mint edzőt?

– Ha ennek a tudásnak a birtokában vagyok, szerintem ma top edzőnek mondhatnám magam. Nem optimális módon működtem, be kell látnom, nem volt meg a kellő önismeretem. Tanulnom kellett, be kellett járnom egy utat. Akkor sokszor a gyengeségeimet engedtem szabadjára, pedig nem ezt kellett volna tennem.

– Ha már az előbb utat említett: néhány éve Budapesten lakik a családjával, de most Pécsett találkoztunk.

– Fogalmazzunk úgy: Pécs a hazám, Budapest az otthonom. Én 1988-ban jöttem ide, pécsi gyereknek vallom magam. Jó érzés találkozni a barátokkal, bár nincs sok belőlük. A délvidék a hazám, az itteni lakásomat meg is tartottam.

– Vagy húsz évvel ezelőtt még együtt fárasztottunk egy kapitális harcsát Orfűn. Nehogy elkeserítsen: ugye nem hagyott fel a pecával a fővárosban?!

– Dehogy hagytam fel! De már csak kifejezetten műlegyezek, nincs is más felszerelésem. Most is megyek majd Szlovéniába pisztrángozni, pérezni, nagyon várom már, csodálatos lesz. Mostanában pedig ismerkedek az északi vizekkel, ki is váltottam a szlovák állami jegyet. Ez a nagy szerelmem. Természetesen a családom mellett.