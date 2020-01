Nem változott a szurkolók véleménye

Talán még sosem látott összefogás jött létre a PVSK-Veolia NB I.-es kosárlabdacsapatának szurkolói között, akik továbbra is azt tervezik, hogy a január 11-i KTE elleni találkozón tüntetnek a leváltott vezetőedző, Csirke Ferenc mellett.

Az ügyről Kiticsics Zalánt kérdeztük, aki Facebookon egy esemény létrehozásával szólította fel rajongótársait az összefogásra, amihez gyorsan közel százan csatlakoztak. Az ő véleményüket is tolmácsolta felénk. Zalán elmondta, hogy az elmúlt pénteken, amikor a klub elöljárói leültek a szurkolókkal, jobban megismerhették a szakmai hátterét a váltásnak. Minden kérdésükre készségesen válaszoltak a vezetők. Ettől függetlenül továbbra is tervezik a szimpátia­tüntetést, mert annak ellenére, hogy megismerhették a miérteket, még mindig kiállnak Csirke Ferenc mellett. Ezen pedig a csapat Szeged elleni sikere sem változtat, mert a rajongók véleménye szerint, ezt a meccset a leváltott trénerrel is behúzta volna az alakulat.

Arra is választ kaptunk, hogy leginkább a váltásban az zavarja a tüntetni vágyókat, hogy rögtön az edzőt távolították el pozíciójából, benne keresték a hibát, ahelyett, hogy a játékosok között néztek volna körül elsősorban. Ez alatt a két amerikaira, Quincy Diggsre és Chris Smithre gondolnak a szurkolók, akik az elmúlt időszakban nem hozták a korábban látottakat. De nekik még van lehetőségük bizonyítani.

Amellett, hogy Dragan Alekszics személyével nincsen problémájuk, továbbra is úgy érzik Csirke Ferenc a megfelelő szakember arra, hogy sikerre vezesse a csapatot, és elérje annak céljait. Ezt pedig bizonyítja az elmúlt 8 év teljesítménye. Az új trénertől leginkább azt várják most, hogy a nagyobb csapatok ellen is tudjon nyerni a gárda.