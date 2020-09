Nem volt átütőerő a Szentőrinc támadásaiban

Újabb izgalmas fordulót, rengeteg találatot hozott az NB II-es labdarúgó-bajnokság. A Szentlőrinc–Soroksár mérkőzésen három gól esett, ez viszont most a vendégeknek kedvezett. Közben a PMFC újabb gólnélküli döntetlennel növelte tovább pontjai számát.

A két héttel ezelőtti PMFC–Szentlőrinc találkozó még a Soroksár elleni meccsre is rányomta a bélyegét. Az akkor kiállított Molnár Róbertet ugyanis kényszerből az egyébként szélső támadót játszó Harsányi Istvánnak kellett pótolnia a jobbhátvéd pozíciójában. Viszont ő nem is oldotta meg rosszul a feladatát, azonban a sérült Fröhlich Roland helyett pályára lépő Sinkovits Dávid nagyon idegenül mozgott a csapatban, sokszor hozott rossz döntést kritikus pillanatban. A félidőben le is cserélte Marián Sluka vezetőedző.

Ami a találkozót illeti, a Szentlőrinc ismét bizonyította, mekkora szíve van. Az inkább védekezésre, kontrákra berendezkedő Soroksár ellen pedig kontrollálni tudta a találkozót a baranyai alakulat. Még úgy is, hogy az első percekben a vendégek Korozmán révén már vezetést is szerezhettek volna.

A labdatartásbeli fölény viszont nem hozta meg az áttörést a Szentlőrincnek. Kondor többször is ziccerben hibázott, míg a többiek előtt nem alakult ki nagy helyzet. A rutinos vendégek pedig büntették az elpuskázott lehetőségeket, és szinte a semmiből Lovrencsics megszerezte a vezetést a Soroksárnak.

Bár ezek után még a vendég kapusának hibáját követően Sinkovits óriási helyzetben találta magát, nem tudott élni vele, s így 1-0-s hátrányban ment az öltözőbe a Szentlőrinc.

A fordulást követően a játékképe nem változott lényegesen. Bár a fáradók között egyre gyakrabban találták meg a friss vendég támadók a réseket, nem tűnt úgy, hogy a Soroksár számára fontos lenne a második gól megszerzése, miközben a hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért. A kapu előtt viszont mindig megremegtek a lábak. Egy szöglet utáni kontrából aztán Korozmán mégiscsak megszerezte a vendégek második találatát egy lesgyanús szituáció után, fel is robbant a lelátó, és a pályán is parázs pillanatok következtek.

Végül egy kései belépő miatt Harsányi büntetőt lőhetett, és azt magabiztosan értékesítette is, de már túl késő volt a Szentlőrinc számára.

Szentlőrinc–Soroksár 1–2 (0–1)

Labadrúgó NB II., 8. forduló. Kozármisleny, 600 néző. Szentlőrinc: Slakta – Harsányi, Havas, Keresztes B., Forgács D. (Vajda R., 77.) – Sili, Hleba (Aszalós, 35.), Kapronczai, Nagy B. – Sinkovits (Törőcsik, a szünetben) – Kondor. Vezetőedző: Marián Sluka. Soroksár: Varga Á. – Kópis, Gengeliczki, Valencsik, Pászka – Gyömbér, Derekas – Csernik (Huszák, 79.), Korozmán, Magyari (Szerető, 62.) – Lovrencsics (Erdélyi, 68.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Gólszerzők: Harsányi (88. – büntetőből), ill. Lovrencsics (32.), Korozmán (82.).

További eredmények: Budaörs–Kaposvár 0-3, Békéscsaba–Nyíregyháza 2-0, Gyirmót–Debreceni EAC 3-0, Kazincbarcika–Győr 0-5, Szolnok–Szeged 0-2, Debreceni VSC–Ajka 5-3.

Pontot hoztak

A PMFC kiváló hangulatú találkozót játszott Szombathelyen, ahol újabb egy ponttal gazdagodott. A találkozón egy darabig óvatosan futballoztak a csapatok, inkább a hazaiak próbálkoztak, azonban a szervezett pécsi falon nem jutottak át.

A fordulást követően a Pécs is jobban kinyílt, hogy el tudja hozni a Haladástól a három pontot, de a küzdelmes meccsen végül egyik háló sem rezdült meg, így Helesfay már közel 500 perce nem kapott gólt.

Szombathely–PMFC 0-0

Labdarúgó NB II., 8. forduló. Szombathely, 2787 néző. Haladás: Verpecz – Schimmer (Rácz F., 72., Mocsi, Devecseri – Dezamits (Szekér, 46.), Holdampf, Csilus (Tóth D., 57.), Bosnjak – Kiss B. – Tóth B., Medgyes. Vezetőedző: Mátyus János. Pécs: Helesfay – Sági (Hegedűs, 64.), Preklet, Rácz L., Króner – Kónya, Futó, Geiger, Óvári – Keresztes (Katona, 61.), Adamcsek. Vezetőedző: Vas László.