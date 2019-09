Nem volt elég a PMFC dominanciája

Küzdelmes meccseket játszottak Baranya csapatai az NB III. nyolcadik fordulójában. A Pécs ellen „jobbik” arcát mutatta egy félidő erejéig a Honvéd, a Szekszárd megálljt parancsolt a Mislenynek, míg a Szentlőrinc begyűjtötte a három pontot.

A Szekszárd megszakította a Kozármisleny NB III-as férfi-labdarúgócsapatának jó hazai szériáját. Pókos Csaba alakulata sorozatban harmadik sikerét arathatta volna saját közönsége előtt, de a Tolna megyeiek egy a 93. percben szerzett góllal most felülmúlták őket. Már az első félidő elején vezetést szerzett az UFC büntetőből, de ekkor még Márkvárt egyenlíteni tudott, azonban Vituska hosszabbításban szerzett találatára nem érkezhetett válasz.

HR-RENT Kozármisleny–Szekszárdi UFC 1–2 (0–1)

Labdarúgó NB III. Közép-csoport, 8. forduló. Kozármisleny, Kozármislenyi Stadion, 100 néző. Vezette: Katona. Kozármisleny: Somogyi – Kónya, Nagy Á., Kocsis, Turi II T. – Füredi – Fenyvesi, Turi I T. (Márkvárt, 56.), Berdó (Horvát G., 76.) – Csernik (Tóth M., a szünetben), Jelena. Szakmai vezető: Pókos Csaba.

Gólszerzők: Márkvárt (59.), ill. Arena (7. – büntetőből), Vituska (93.)

Az eddig rapszodikusan teljesítő Honvéd tehetségei ellen nem kezdődött jól a mérkőzés a Pécs számára. A Kispest az első félidőben „jobbik” arcát mutatta, és egy kapushiba miatt vezetést szerzett Cipf találatával. A második játékrészben már abszolút irányított a PMFC, szinte ki sem engedte saját térfeléről ellenfelét. Végül Hegedűs indult befelé a bal szélről, és a tizenhatoson belül eltűnt védője mellett, Koller büntetője pedig megállíthatatlanul vágódott a léc alá. Bár kitartóan ostromolt tovább Vas László legénysége, gólt már nem tudott szerezni.

– Fájó pontokat hagytunk a Honvédnál. Nagyon-nagy mezőnyfölényben játszottunk annak ellenére, hogy a teljesítményünk nem volt igazán rendben. Ennek ellenére a szívünk rendben volt, hajtottunk, küzdöttünk becsülettel – nyilatkozta lapunknak Vas László. – Szeretnénk a sorokat minél előbb rendezni, és a következő mérkőzésre koncentrálni. Annak ellenére, hogy veretlenek maradtunk és az élen állunk, a konzekvenciákat ebből a meccsből is le kell vonnunk. Bízom benne, hogy a következő mérkőzésen ismét három ponttal örvendeztetjük meg a szurkolóinkat, akik nagy számmal kísértek el minket, és ezúton is köszönjük nekik a támogatást.

Bp. Honvéd II.–PMFC 1–1 (1–0)

Budapest, Csepel Stadion. Vezette: Zimmermann. PMFC: Kovács B. – Sági, Katona, Rácz, Németh M. (Koller, 75.) – Grabant (Szabó D., 62.), Futó, Geiger, Hegedűs – Kónya, Tihanyi (Nikics, a szünetben). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Cipf (27.), ill. Koller (76. – büntetőből).

A Szentlőrinc küzdelmes meccsen hozta el a három pontot a Taksonytól. Már az első félidőben is izgalmas mérkőzést láthattak a rajongók, de a második játékrész ezt még tovább fokozta. A mérkőzésben végig benne volt, hogy több góllal is nyer a Lőrinc, de másképp is alakulhatott volna a találkozó, ha a nagyon motivált hazai csapat jobban kihasználja helyzeteit. Gombos Zsolt alakulatának remek játékát végül Harsányi átlövéses gólja koronázta meg.

Taksony–Szentlőrinc SE 0–1 (0–0)

Dunaharaszti, Dunaharaszti MTK Sporttelep. Vezette: Takács. Szentlőrinc: Hajagos – Czuczi, Havas, Keresztes, Popadics – Hleba, Pergel (Kondor, a szünetben.) – Harsányi, Horváth (Aszalós, 60.), Vajda (Németh K., 63.)– Juhász. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Harsányi (64.).