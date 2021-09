Nem volt hiány szurkolókból és gólokból sem

Közel ezer néző vett részt csütörtök este a félelmetes hangulatú összecsapáson a Lauber Dezső Sportcsarnokban. A két baranyai csapat eredetileg az ötödik fordulóban mérkőzött volna meg egymással, azonban a Siklós együttese belement a találkozó előre hozatalába, így megrendezték a pécsiek a különleges dzsemborit.

A hangulatfelelős a PTE Brass Band volt, akik gyakorlatilag a meccs elejétől kezdve a végéig zseniális hangulatot varázsoltak. A mérkőzés speakere, Hosszú Norbert mindenkit felkonferált, a nézők pedig vastapssal köszöntötték a kézilabdázókat.

Néhány játékosnak időre volt szüksége, hogy felvegye a szinte hihetetlen atmoszférájú találkozó ritmusát. A pécsi gárda mindvégig vezetett, és öt gólos előnnyel vonulhatott szünetre. Amíg a két csapat szusszant, addig a POTE Cheerleaders volt főszerepben.

A második félidő elején még tartotta magát a Siklós, azonban a 40. perctől kezdve teljesen szétestek. Az utolsó tíz percben már gólt sem szereztek, a védelmük pedig nem bírta feltartóztatni a hazaikat.

PEAC–MK Pelikán Siklós KC 35-19 (17-12)i

Férfi kézilabda NB II., az 5. fordulóból előrehozott mérkőzés. Pécs, 800 néző. Vezette: Hornyik, Zörgő.

PEAC: Kovács K. – Nagy T. 4, Forgács 11, Szögi 3, Simon 2, Gelb 3, Lipótzy 4. Csere: Trischler, Gyéresi, Németh G. 1, Hadobás 3, Vajda 4, Jandó, Stavri. Vezetőedző: Papp László

Siklós: Sárosi – Kovács R. 3, Temesvári 7, Katona, Krizmanics 1, Virág 2, Sipos 2. Csere: Weinert, Sztárai 2, Batta, Szenttamási, Vadon 2. Vezetőedző: Balog Zoltán.

Kiállítások: 16, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/6.

Piros lap: Szenttamási (55.).

Papp László, a PEAC vezetőedzője: – Féltettem a játékosaimat a közönség miatt, hiszen sokan először játszottak ennyi ember előtt. Görcsösen is kezdtünk, azonban voltak periódusok amikor remekül játszottunk. Méltó ellenfél volt a Siklós, és köszönjük nekik, hogy belementek az előrehozott találkozóba.

Balog Zoltán, a Siklós vezetőedzője: – A hangulat és a szervezés is kiváló volt. Hosszú távon is fontos lenne, hogy ilyen hangulatú mérkőzéseket vívhassanak a csapatok. Negyven percig helytálltunk, azonban utána hitehagyottá vált az együttes.

Rajtra készek

A férfi kézilabda NB II.-es bajnokságában megkezdi szereplését az Expressz Zálog Mecseknádasd csapata is, mely két éve még közel állt a feljutáshoz is, hiszen az együttes a második helyen végzett. A tavalyi év ugyan a koronavírus miatt nehezen alakult számukra, de idén javítanának. A szereplésüket a Ferencvárosi TC II. ellen kezdik meg vasárnap 17.00-kor hazai pályán.

Így, hogy a PEAC illetve a Siklós előrehozott mérkőzést vívott egymással, a hétvégén ők nem lépnek pályára. Jövő hét csütörtökön azonban a PEAC ismét hazai pályán vívhatja ki a győzelmet a második fordulóban a Mecseknádasd ellen. A Siklós csapatának a mostani vereséget követően lesz ideje rendezni a soraikat, hiszen majd csak jövő hét vasárnap, szeptember 26-án lesz bajnoki mérkőzése hazai pályán a Dunaújvárosi AC ellen.

Papp László férfiegyüttese ugyan győzelemmel kezdett, de a lányokért is izgulhatott a rutinos tréner, ugyanis tegnap az egyetemi sportcsarnokban megkezdte bajnoki szereplését a PEAC női kézilabdacsapata is az NB II.-es bajnokság mezőnyében. A pécsiek a Siófok KC II. gárdáját látták vendégül, majd a meccsüket követően 13.00-tól az ificsapatuk is megmérettette magát.