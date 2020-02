Nem volt könnyű dolga Bartha Pannának

Rendesen meg kellett dolgoznia a végső győzelemért az 1. kiemelt Bartha Pannának, a Pécs Városi Tenisz Club fiatal versenyzőjének az U16-os OB megnyeréséért.

Az utánpótlás-seregszemlén Panna két könnyebb meccsel nyitott, azt követően pedig Molnár Kitti ellen egy 0:6-ra elveszített szett után állt fel, és nyerte a következőket 6:4 és 10:3 arányban, bejutva ezzel a döntőbe. A fináléban Kántor Anna állt vele szemben, akit 4:6, 6:4, 10:7-re győzött le, így ő állhatott a dobogó legmagasabb fokára.

– Az összes mérkőzésem nehéz volt, az elejétől kezdve figyelnem kellett. Az első két köröm talán kicsivel könnyebb volt, de jó játékosok ellen játszottam. Nagyon örültem a végső sikernek, főleg, hogy az eddigi legkomolyabb mezőny indult most és nehéz sorsolásom is volt – kezdte érdeklődésünkre Panna. – Sok segítséget kaptam közben, mert olyan verseny volt, amin az edzőm is ott lehetett velem és szettenként egyszer be is lehetett hívni a pályára.

A siker után sem lassít azonnal Panna, már tegnapi beszélgetésünk közben is utazott a főváros felé, hogy onnan újabb megmérettetésre induljon.

– Már úton vagyunk Budapestre, mert utazunk Svédországba a csapat Európa-bajnokságra a válogatottal. Azt követően lesz egy kéthetes felkészülési időszakom, amely során a felnőtt OB-ra tréningezünk – zárta szavait.