Németh Zsolt a nyáron búcsút int a Kozármislenynek

Lehet, hogy ez a szezon nem túl fényes, de nyugodtan kijelenthetjük, egy sikeres edző távozik majd nyáron a Kozármisleny FC labdarúgócsapatától. Németh Zsolt évekig dolgozott szeretett klubjánál, amely bevallása szerint a szíve csücske, most azonban úgy érezte, mindkét félnek az a jobb, ha elválnak útjaik.

– A klub hivatalos közleményében az áll, hogy a nyáron távozik a csapattól. A kérdés adja magát: küldték, vagy önként állt fel a kispadról?

– Ez egy közös megegyezés végeredménye – mondta lapunknak az 51 éves edző, Németh Zsolt. – A klub is és én is úgy éreztük, hogy frissítésre, változásra van szükség. Én pedig szeretem a kihívásokat.

– Könnyebb ezt mondani, mint megtenni. Az edzők többsége foggal-körömmel ragaszkodik a kispadjához.

– Lehet, hogy így van, de én úgy érzem, hogy most váltanom kell annak érdekében, hogy én is megújulhassak. A hét év alatt, amit itt töltöttem, sok mindent megéltem, küzdöttem az elemekkel. Az egyesületnek, a csapatnak is új impulzusokra van szüksége.

– A szavaiból világosan kiderül, hogy nagyon fontos Önnek a Kozármisleny FC. Mondjuk nem csodálom: még mindig játszik az öregfiúknál, annak idején pedig az NB III.-as csapat játékosaként szerzett sok örömet a helyieknek. Mindenki tudta, milyen ragyogó bal lába van…

– Óriási érzelmek fűznek ehhez a klubhoz! A szívem csücske, és az is marad. Büszke vagyok rá, hogy itt edző lehettem, köszönöm is a tulajdonosnak, Feleki Attilának a lehetőséget, amivel, úgy gondolom, éltem is. Kollégámmal, Kovács Zoltánnal az évek alatt letettünk valamit az asztalra, jóban-rosszban együtt voltunk. Bízom benne, hogy fogok még vele együtt dolgozni.

– A csapat nem szerepel túl fényesen, a tizenegyedik helyen áll. Miért ilyen rossz ez a szezonjuk?

– Szakmai elemzést most ne várjon tőlem, hiszen még tart a bajnokság. Négy forduló visszavan, ezekből a meccsekből ki szeretnénk hozni a maximumot. Az idei évünk valóban nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Rengeteg döntetlent játszottunk. Ha a tizenegy ikszre végződő meccsünknek csak a felét vagy a harmadát megnyerjük, amelyeken nekünk is állt a zászló, akkor jóval előrébb tartanánk.

– Az előző években szerencsére nem a döntetlenekből, hanem a győzelmekből volt sok. Mely sikerekre emlékszik vissza a legszívesebben?

– Amikor tizennyolc ponttal megnyertük a bajnokságot és feljutottunk az NB II.-be, az egy csodálatos szezon volt! Aztán ezzel párhuzamosan a Magyar Kupában is meneteltünk, több élvonalbeli csapatot is búcsúztattunk. Nagyon büszke vagyok rá, hogy akkor kiejtettük a Puskás Akadémiát, miként arra is, hogy a második vonalban bajnokin is le tudtuk győzni. A legemlékezetesebb párharc pedig a Bp. Honvéd elleni kupacsata volt, amely során oda-vissza nyertünk a Marco Rossi által irányított csapattal szemben. A hazai mérkőzésünkön közel háromezer szurkoló volt…

– A következő szezonra már meglesz az A-licence, így a másodosztályban is lehet vezetőedző. Apropó: hol folytatja?

– Ezzel kapcsolatban még nem szeretnék nyilatkozni. Az biztos, hogy olyan csapatnál akarom folytatni, amelynél komoly célok vannak. A langyos vizet ugyanis nem szeretem.