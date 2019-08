Nemsokára nyolcvan esztendős a pécsi foci legendája, Garami József

Amikor a pécsi futball szóba kerül, elképzelhetetlen, hogy az ő neve ne vetődjön fel.

Garami József összeforrott a mecsekaljai labdarúgással, a PMSC-vel – és nemcsak azért, mert felejthetetlen sikereket ért el vele a klub, hanem azért is, mert a személyisége, a barátságos, nyugodt természete miatt szinte mindenki kedveli és becsüli a mai napig.

A mesteredző idén, augusztus 9-én ünnepli a nyolcvanadik születésnapját, ennek alkalmából a pécsi TOCA Utánpótlás Labdarúgóképző Központban névadó és megnyitó ünnepséget tartanak. Az biztos, hogy fel lehet majd eleveníteni néhány szép pillanatot, mert bizony volt belőle bőven.

A PMSC Garami irányítása alatt a legszebb időszakát élte, a csapat hazai mérkőzésein garantált volt a telt ház, senki sem hagyta volna ki szívesen a pécsi derbiket. Nem csak azért nem, mert mindenki szerette az akkori játékosokat – az sem volt mellékes, hogy jöhetett bárki, rendszerint győzött a csapat.

A máig legnagyobb siker az 1990-es Magyar Kupa-győzelem, amikor a döntőben a Budapest Honvéd fejet hajtott Lehotáéknak, de ott van az 1985/86-os idényben elért bajnoki ezüstérem is.

Nem csak felnőtt szinten alkotott maradandót Garami (később más kluboknál is, megjárta az Újpestet, az MTK-t, a Győrt és a Ferencvárost, volt szövetségi kapitány is), az utánpótlásban végzett munkája is példaértékű volt. Egyedülálló volt, ahogy felkutatta és aztán felkarolta a tehetségeket – nagyon sokan köszönhetnek sokat neki.