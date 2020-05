New Yorkban folytatja a PEAC-Pécs tehetsége

Az Egyesült Államokban folytatja pályafutását Varga Eszter, a PEAC-Pécs női kosárlabdacsapatának 18 éves irányítója. A Rátgéber Akadémia növendéke nehezen bólintott rá a légiós életre, de ezt a lehetőséget nem tudta, és nem is akarta visszautasítani.

A New York-i St. Francis Brooklyn Egyetem Divízió I-es női kosárlabdacsapata négy fiatal érkezését jelentette be a közelmúltban. Az igazolások között két magyar név is szerepelt: a Csata 19 éves bedobója, Horváth Fruzsina és a PEAC-Pécs 18 éves irányítója, Varga Eszter is ebben az intézményben folytatja karrierjét. Vargánál kiemelik a 3×3-as válogatottal elért sikereit, kihangsúlyozva, hogy a szolnoki U18-as Eb-selejtező MVP-jének (legértékesebb játékosának) választották. A Rátgéber Akadémia növendéke számára biztosan emlékezetes marad ez az év, hiszen a napokban az érettségi kihívásaival is szembe kell néznie. Az ifjú játékost pont az irodalom írásbeli után értük utol.

– Szerintem jól sikerült! Ugyanakkor az irodalom nem olyan, mint a matek, tehát biztosat nem tudok mondani, de majd úgyis kiderül – válaszolta érdeklődésünkre Varga Eszter, majd az amerikai kalandra terelődött a téma. – Körülbelül egy évvel ezelőtt megkeresett Lakosa Ákos játékosügynök, hogy érdekelne-e egy ilyen lehetőség. A 3×3-as válogatottban látott kosarazni, és úgy gondolta, hogy beleillenék abba a rendszerbe.

Varga elárulta, hogy eleinte távol állt tőle annak a gondolata, hogy az USA-ban tanuljon tovább, de ahogy telt az idő, egyre közelebb érezte magát Amerikához.

– Ez egy olyan lehetőség, amit nem szabad kihagyni – folytatta. – Nem szeretnék évek múlva arra gondolni, hogy mi lett volna, ha… Ha végül nem úgy alakulnának a dolgaim kint, akkor még bármikor haza tudok jönni. Beszéltem az új csapatom edzőjével is, aki szintén megerősített abban, hogy az iskola és a kosárlabda szempontjából is jó döntés hoztam – tette hozzá.

A PEAC-Pécs színeiben Varga Eszter 11 mérkőzést játszott a magyar élvonalban, emellett a 3×3-as válogatott és a Rátgéber Akadémia korosztályos csapatainak a meghatározó tagja volt az elmúlt években.