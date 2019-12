Neymar is segített a családnak Pécsett

December 22-én, vasárnap lesz a Pécsi Sportolda rendezésében, a sportegyesület csarnokában az U16 leány nemzetközi teremlabdarúgó-torna, amelyen hat csapat indul, a román ACS Bukarest, a Szeged, a Kaposvári Rákóczi, a Siófok és a házigazda klub két együttese. A mérkőzések 1x18 percesek, lesz egy gálameccs is, 14.30-kor az MLSZ BMI a Sportolda All Stars-szal játszik.

A sportesemény bevételét a tavalyi évhez hasonlóan most is a klub balesetet szenvedett játékosa, Gergely Áron családjának megsegítésére ajánlják fel. Az adakozók a helyszínen kirakott gyűjtődobozban helyezhetik el adományukat. A fiú tavaly edzésre tartott, amikor elütötte Nagykozárban egy autó. Hónapokig kómában volt, több műtéten van túl, édesanyja otthagyta a munkáját, hogy fia mellett lehessen. Idén aukcióra bocsátanak két mezt, egyiket a magyar női futballválogatott játékosai írták alá (Markó Edina szövetségi kapitány közbenjárásával), a másikat a világhírű brazil focista, Neymar is dedikálta, utóbbi Tomka János és Löw Zsolt segítségével került Pécsre.

– A licitálás már elkezdődött és azt december 20-ig lehet még megtenni a Sportolda Facebook-oldalán – mondta Augustin Bolboaca főszervező. – A csapatokban többen korosztályos magyar és román válogatottak. Egyébként a nézők számára a belépés díjtalan.