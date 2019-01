Nicsenko és Grabarics is távozott Mislenyből

A labdarúgó-NB III. Közép csoportjában nyolcadik helyen álló Kozármisleny együttese jövő héten kedden kezdi meg a felkészülést a tavaszi szezonra, de a csapat keretében azért már akadnak változások.

Ahogyan azt már korábban lapunkban is megírtuk, Nicsenko Igorral a télen szerződést bontott a klub, nem voltak ugyanis elégedettek a csatár teljesítményével. Mondjuk a Misleny 16 bajnokin szerzett 17 gólját elnézve ezen nem is csodálkozunk. Mostanra az is kiderült, hogy Grabarics Máté is máshol folytatja pályafutását. Az is biztossá vált, hogy Fekete Marcellre sem számíthat a szakmai stáb tavasszal, igaz ő egy sérülést követő műtét miatt harcképtelen.

A klub vezetői arról tájékoztattak, hogy az utóbbi napokban több kiszemelttel is tárgyalásban állt a csapat, közülük többükkel meg is egyeztek abban, hogy Kozármislenyben folytatják a tavasszal, azonban mivel aláírt szerződés még egyik esetben sem áll rendelkezésre, a futballisták neveit egyelőre nem árulták el. Azon mondjuk nem lepődnénk meg, ha az érkezők között lenne egy-egy támadó és középpályás is – Németh Zsolt, a mislenyiek trénere ugyanis korábban arról beszélt, ezeken a posztokon elkélne az erősítés.