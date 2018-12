Nicsenko Igortól megvált a Kozármisleny együttese

A Kozármisleny NB III.-as labdarúgócsapata már téli pihenőjét tölti, és bár csak január közepén kezdődik a felkészülés, Németh Zsolt vezetőedzőtől megtudtuk, hogy az első edzés előtt két héttel már el kell kezdenie a munkát minden játékosnak. Új igazolásokra lehet számítani, az pedig már biztos, hogy Nicsenko Igor távozik Mislenyből.

Közeledik a karácsony, így lassan minden labdarúgóklubnál elcsendesednek az edzőpályák. Így van ez Kozármislenyben is, ahol az NB III. Közép csoportjában nyolcadik helyen álló együttes kerete már az ünnepre készül otthon.

– Most valóban lehet egyet szusszanni mindenkinek – mondta Németh Zsolt, a csapat edzője, aki azért az utóbbi napokban még dolgozott, hiszen szeretnék a télen egy kicsit megerősíteni a csapatot. – Új igazolásról egyelőre ugyan nem tudok beszámolni, de már tárgyalunk több olyan játékossal is, akik erősítést jelenthetnének nekünk. Egy távozónk van, Nicsenko Igornak ugyanis megköszöntük az eddigi munkát, tőle megváltunk. Sokkal többet vártunk tőle az ősszel. Ez nyilván azt is jelenti, hogy támadó poszton feltétlenül igazolni fogunk, igaz új fejlemény, hogy a védelembe is találnunk kell valakit. Játékosunk, Fekete Marcell ugyanis keresztszallag-műtéten esett át a közelmúltban, számára véget ért ez a bajnokság, ami nem jó hír, hiszen ő a védelem több posztján is hasznos tagja volt a csapatnak.

A szakember azt is elmondta, hogy az ünnepek után még lesz egy kis ideje a játékosoknak pihenni, hiszen a felkészülés január 15-én kezdődik. Viszont ez nem azt jelenti, hogy az első tréningre nem kell kiváló formában lennie fizikálisan a keretnek.

– Január első két hetében minden játékos egyéni edzésterv alapján kell, hogy készüljön

– árulta el a Dunántúli Naplónak Németh. – Nyomon is tudjuk követni, hogy mindenki elvégzi-e a munkát, hiszen egy okostelefonos applikáció segítségével napi szinten látni fogjuk, hogy ki mit csinált meg. De ebből nem szokott baj lenni, általában mindenki jó állapotban érkezik vissza a téli szünetről.

A Szekszárddal és a PMFC-vel is kétszer játszanak Jó hír a mislenyieknek, hogy az utóbbi évek gyakorlatával ellentétben már most kész van a téli felkészülés pontos menetrendje. A Kozármisleny felkészülési mérkőzései

Január 19., szombat: Kozármislen–Majos (Somogy Megyei I. osztály). Január 26., szombat: Kozármisleny–Beliscse (horvát másodosztály). Január 30., szerda: PNFC–Kozármisleny. Február 2., szombat: Kozármiselny–Vidi 2 (NB III.-as). Február 6., szerda: Szekszárd (NB III.-as)–Kozármisleny. Február 9., szombat: Kozármisleny–Pécsvárad (Megye I.-es). Február 13., szerda: Kozármisleny–Szekszárd. Február 16., szombat: Kozármisleny–Bjeldo Brdo (horvát másodosztály). Február 23., szombat: Kozármisleny–PMFC.

