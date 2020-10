Nincs pénz, veszélyben a Dráva-parti együttes

Gondok vannak az utóbbi években a felnőtt focival Drávaszabolcson. A 2018–19-es idényben 28-ból 28 vereséggel, rémisztő, 11-331-es gólkülönbséggel tök utolsó volt a csapat a megyei II-ben.

Aztán jött egy viszonylag nyugodt év, egy 9. hellyel a 13-as mezőnyben, igaz, egy szinttel lejjebb, az idő előtt lefújt szezonban. A baranyai harmadik vonalban a most folyó bajnokságban egy-egy győzelemmel és döntetlennel, két vereséggel utolsó előtti a tabellán. A szereplésüknek azonban van egy szépséghibája, szombaton a saját hibájukból félbeszakadt a bajnokijuk Sásdon. Eleve késve értek oda, s csupán kilenc emberrel álltak ki. A 60. percben már 9-0-ra vezetett a házigazda, de több gólt már nem kaptak, mivel sérülésre hivatkozva közülük hárman lekéretőztek a pályáról, a létszámuk hét fő alá csökkent, erre a játékvezető lefújta a meccset.

– Nincs pénz, az önkormányzattól március óta egy fillért sem kaptunk, más szponzort pedig nem tudtunk szerezni – panaszkodott Kati Gábor sportköri elnök. – Sásdra is úgy tudtunk elmenni, hogy mi, játékosok összedobtunk annyit, amennyi üzemanyagra kellett. A pályánkon saját költségemen nyírom a füvet, egyébként is sokba van már nekem a drávaszabolcsi futball. Az is felmerült bennem, hogy lemondok, de aztán meggondoltam magam.

Ahogy a sportvezető mesélte, kevés a játékos is. Az ifistákkal együtt 33-an vannak, ebből 19 az ifjúsági korú. Most, hogy sok a sérültjük, Katinak is be kellett ugrani Sásdon, pedig már 48 esztendős.

– Nem lenne jó, ha megszűnne a felnőtt foci Drávaszabolcson, bár sajnos ennek fennáll a veszélye. Kértem anyagi segítséget az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóságától, hogy el tudjunk utazni az idegenbeli mérkőzésekre. Bízom benne, hogy ki tudjuk húzni a bajnokság végéig.