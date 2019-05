Női Luka Modricsnak hívja a horvát sajtó az MLE új játékosát

Nagy halat fogott ki az MLE-Sportmap App (még) NB I.-es női labdarúgó-csapata, amikor leigazolta a horvát válogatott csapatkapitányát, a 28 éves Maja Joscakot. Már két meccsen játszott a magyar élvonalban, ezeken két gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

A képességeiről sokat elárul, hogy a női Luka Modricsnak is hívja a horvát sajtó. A Horvát Labdarúgó Szövetség statisztikái szerint Maja Joscak 70-szeres A-válogatott, a legjobbak között 20 gólt lőtt. 2015 szeptemberében mutatkozott be ott, de korábban sokszor szerepelt az U19-es nemzeti tizenegyben is. Tavaly déli szomszédainknál a hölgyek mezőnyében a legjobb játékosnak választották meg. A sokszoros bajnok és kupagyőztes ZNK Osijek csapatából igazolta le az MLE-Sportmap App élvonalbeli együttese, az eszékieken kívül máshol nem is játszott Horvátországban. Ebben a gárdában 2016-ban 25 gólt ért el, de előtte és utána is nagyon gólképes volt a csatár. Kozármislenybe – ahol a hazai mérkőzéseit játssza az MLE-Sportmap App – a baranyai gárda szakmai igazgatójának, Dejan Bergernek a beajánlásával került. Eddig két magyar NB I.-es bajnokin lépett pályára, ezeken kétszer betalált és egy gólpasszt adott. Rajta kívül még két eszéki futballista tagja az MLE keretének.

– Nemzetközi társaság a miénk, rendesek a lányok meg mindenki a klubnál, könnyű volt a beilleszkedés – nyilatkozta Joscak lapunknak. – Legfeljebb heti két edzésre tudok átjönni, mert a horvát hadseregben szolgálok, egyenruhám is van. Kocsival szoktunk átugrani, nincs messze Eszék Kozármislenytől. Eszéken 12 évet húztam le, ott korábban Dejan Berger az edzőm volt, ő hívott át Magyarországra. A bemutatkozásommal elégedett vagyok, kár, hogy kiestünk, de így is maradok, az MLE-ben focizom tovább a másodosztályban is. Még egy elsőosztályú mérkőzésünk van vissza, nagyon örülnék, ha azon is sikerülne jó teljesítményt nyújtanom.

Rack Róbert tulajdonos-elnök-szakosztályvezető szerint klasszis focista, akit már korábban szerettek volna szerződtetni, azonban a ZNK Osijek nem engedte el. – Jogi útra terelődött a dolog, a pert Maja megnyerte, így ha megkésve is, de jöhetett – mondta Rack. – Ha az első fordulótól itt lett volna, akkor nem búcsúzunk az élvonaltól. A kiesés ellenére marad nálunk, akárcsak a többi eszéki lány. Velük szeretnénk minél előbb visszajutni az NB I.-be. Utánanéztünk: Maja tét- és barátságos meccseken többször játszott már a válogatottunk ellen és gólokat is lőtt a kapunkba. A magyar nemzeti tizenegy tavaly április 9-én Zadarban, vb-selejtezőn lépett pályára Horvátország ellen, amelyet 3-1-re megnyert.

Topbajnokságokban futballoznak

A horvát női labdarúgó-válogatott az első hivatalos mérkőzését 1993-ban játszotta, Szlovénia ellen. Most a világranglistán a 44. és a 65. hely között lavírozik. Horvátországban is sikeres a szövetség fejlesztési programja, sok időt tölt együtt, gyakran szinte klubcsapatként készül a válogatott, a legjobb játékosaik évek óta nyugat-európai topbajnokságokban futballoznak.