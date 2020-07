Nyolc góllal hangolt a Kozármisleny

Újabb játékosok esetében vált biztossá, hogy a 2020/2021-es NB III.-as férfilabdarúgó-szezonban a HR-Rent Kozármisleny csapatát fogják alkotni.

Bár a felkészülési meccseken már többször is láthatták a nézők Hampuk Ádámot, hivatalosan most erősítette meg a Misleny, hogy szerződtette a tavaly a Nagykanizsában szereplő labdarúgót. A Kaposváron nevelkedő focista ismerős lehet a baranyai szurkolók számára, hiszen 2017 és 2019 között a Szentlőrincet erősítette, amellyel utolsó évében ezüstöt nyert a harmadosztályban.

Az előbbihez hasonló Szabó Dominik esete is, aki a Pécs mezét cseréli le a kék-fehérekére. A környezet abszolút nem lehet ismeretlen a 22 éves labdarúgó számára, hiszen játszott a Kozármisleny utánpótlásában, de több újdonsült csapattársával és edzőjével is dolgozott már korábban. Az MTK-nál és Monoron is megforduló labdarúgó tavaly kilenc bajnokin játszott a Pécsben.

A két érkező mellett azt is bejelentette a klub a hétvégén, hogy Berdó Mátéval is megegyezett, így a középpályás marad az egyesület kötelékében.

A Kozármisleny vasárnap este edzőmérkőzést is játszott. A Villányt fogadta, amelyet 8-1-re győzött le.

HR-Rent Kozármisleny–Villány TC 8-1 (5-0)

gólszerzők: Turi 3, Szabó D., Kirchner, Horvát, Kocsis, öngól, illetve Havasi.