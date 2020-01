Nyolcadikok lettek a baranyai sporik

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság és annak Játékvezető Bizottságának szervezésében rendezték meg a XV. Sípmester Fesztivált, amely labdarúgó-teremtorna a magyar focibírók számára. A fővárosban 19 megye és Budapest válogatottjai mérkőztek meg egymással, az összecsapások 1x20 percesek voltak.

A tornán ott volt Baranya csapata is, amely korábban egyszer már elhódította az elsőséget, most végül is nyolcadik lett. Hét mérkőzést játszott, háromszor győzött, illetve ugyancsak háromszor kikapott és egyszer döntetlent ért el. Sorozatban harmadszor Bács-Kiskun megye együttese nyerte meg a megmérettetést, a bronzérmet Borsod-Abaúj-Zemplén szerezte meg.

A baranyai labdarúgó-játékvezetőkkel kapcsolatos a hír, hogy a szokásos báljukat január 18-án 18.30-kor tartják Pécsett, a Laterum Szállóban. Ezen a hagyományoknak megfelelően köszöntik a jubilálókat.