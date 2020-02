Nyomás alatt is teljesítette Horti a feladatát

Nem omlott össze a nyomás alatt, sőt, a téttel szinte nem is törődve nyert kétszer is őrületes hajrában a magyar férfi kosárlabda-válogatott az Európa-bajnokság selejtezőjében.

Nagy nyomás alatt kellett Horti Bálintéknak győzelmet elérnie a két Eb-selejtezőjükön erős csapatok ellen. Előbb a kontinenstorna címvédője, Szlovénia játszott végletekig kiélezett meccset a magyar válogatottal Szombathelyen, majd Ukrajnában ismét az utolsó másodpercekben kellett higgadt döntéseket hozni pattanásig feszült hangulatban a mieinknek. A magyar alakulat végül mindkét találkozót követően győztesen hagyhatta el a pályát, a fantasztikus sikereket pedig a PVSK centere rögtön rokonnal ünnepelhette, hiszen sógorával, Szabó Zsolttal játszhatott együtt.

– Nagyon jó élmény volt. Túl sokan nem mondhatják el magukról, hogy ilyen történt velük, főleg, hogy léptünk együtt pályára is. Mi is mosolyogtunk azon, hogy ez összejött. Vicces volt és nagyon jó érzés – mesélte lapunknak Horti Bálint, aki nem gyakran kerül szembe annyira magas centerekkel, mint akikkel most fel kellett vennie a versenyt. – Bizonyos szempontból jó volt az alkati különbség számomra, mert ha nagyon magas valaki, akkor lassabb is. Ez nekem jobban fekszik, és valamilyen szinten a játékvezetők is engedik, hogy a kisebb, hendikeppes játékos kompenzáljon. Ez jól jött, de a kosárpályán nem vagyok annyira magas, mint ahogy az az utcán látszik, szóval valamennyire ez már megszokott volt.

A pécsi játékos bár nem töltött sok időt a pályán, az alatt nyomot hagyott az ellenfelekben, főleg a második találkozón az ukránok ötösében.

– Az egyik feladatom volt az ukrán center megállítása bármi áron. Ha csak faulttal megy, akkor úgy. Volt olyan is, amikor a pályára lépésem után volt két erős ütközés, és féltem, hogy a harmadikba a játékvezető belefúj, amiből rosszul jönnénk ki, így inkább egy határozott, látványosabb faultot ütöttem, hogy ne legyen belőle esetlegesen büntető – árulta el Horti, aki egy padon elhangzó beszélgetésről is szót ejtett. – Nagyon örülök neki, hogy ezekben a helyzetekben sikerült nyernünk. A mostani idényben a PVSK-val nagyon sok egypontos mérkőzést buktunk. Pont mondtam a Tóth Norbinak, annyi ilyen történt, hogy már visszaadhatná az élet. Ő azt válaszolta, nyugodjak meg, meg lesz a mérkőzés.

A csapat láthatóan magabiztosan, nyugodtan ment bele a végjátékba mindkét meccsen, ez is kulcsa volt a sikernek. A center azt is elárulta, ez a harcos, győztes mentalitás mindenkire jellemző a csapatból. Félősen, izgulósan nem lehetne nyerni.

– Nem tudom, már nem emlékszem. Nem is hallottam, láttam akkor már, hogy Sztojan mit mond. A pályára lépő ötössel beszélt. Nem is igazán emlékszem rá, hogy elmosolyodtam volna – válaszolta

Horti, amikor rákérdeztünk, az ukránok elleni utolsó időkérésnél min nevette el magát.

A PVSK közben a bajnoki folytatásra készül, ma 16.30-tól a Paksot fogadja a Lauber Dezső Sportcsarnokban.