Olaszországba is adott játékost a Spíler SE

2017 szeptemberében alakult meg a Spíler SE labdarúgó-utánpótlás-nevelő sportegye­sület. Saját pályájuk ugyan nincs, de azért van hol edzenie a csaknem ötven kis focistának.

Az egyesület egyik alapítója Balázs Csongor (aki egyben társtulajdonos és elnök is), a másik Szilasi Szabolcs. Ők ketten tartják az edzéseket, munkájukért nem kapnak fizetséget. Az utánpótlás-nevelő pécsi klub tagdíjakból és pályázati pénzekből tartja fenn magát, a költségek egy részét saját forrásból fedezik, sokszor a trénerek is a zsebükbe nyúlnak.

– Hetente négyszer tartjuk a foglalkozásokat, hozzájuk jönnek még a Bozsik-program tornái – kezdi Balázs. – Nincs saját pályánk, Pécsett, a ­Gandhi Gimnáziumban és Bodán edzünk. Előbbiben azért, mert ott dolgozom a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-nél, utóbbiban pedig az U16-os korosztály trénere vagyok. Mindkét helyen béreljük a létesítményeket. Saját edzésközpontot szeretnénk, zöldmezős beruházás lenne, már a helyét is kinéztük magunknak, idén eldől, hogy lesz-e belőle valami. A 2017-ben alakult Spíler SE-nél csaknem 50 gyermek focizik, négy korosztályban, az U9-ben, az U11-ben és az U14-ben, vannak U7-eseink is, de őket még nem versenyeztettük. Ott vagyunk a Bozsik-programban, télen pedig indultunk a megyei futsaltornákon az U19-cel kiegészülve. Mindenki nagyon lelkes, a gyermekek szeretnek edzésre járni. Az elején voltak lányok is nálunk, később azonban lemorzsolódtak.

Együttműködési megállapodást kötöttek a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központtal, Pécsett a II. Sz. Gyakorlóval, a Boda ÖSE sportegye­sülettel, de ősszel hasonlót terveznek más pécsi iskolákkal, így például az I. Sz. Gyakorlóval, a rózsadombival és a Jókai utcaival is. Ezekben kihelyezett edzéseket tartanak, ezeken szeretnék megszerettetni a focit a gyermekekkel.

– A Grund Hungary alapítványon keresztül olasz és spanyol sportkapcsolataink is vannak, Olaszországban a Perugiában működő Paolo Rossi Academyvel, míg Spanyolországban az FC Barcelona akadémiájával, a La Masiával, valamint a CE Futsal Mataro utánpótlás-nevelő klubbal – mondta Balázs. – A Perugiának már adtunk is játékost.