Olimpikonokat nevelt ki Petrov Anatolij

Az ukrán származású mesteredző, Petrov Anatolij kezei közül olimpikon kerültek ki, most hetvenkilenc éves, de amíg tehetséget lát a medencében, folytatja.

– Kis túlzással fél Pécs Petrov Anatolijnál tanult meg úszni, megállítják a város utcáin?

– Igen, a 30-40 éves felnőtt emberek is megállítanak, és mondják, hogy a tanár bácsinál tanultam meg úszni – mondta mosolyogva az ANK úszómedencéje mellett a 79 éves Pertrov Anatolij. – Ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy: rossz tanár bácsi voltam? De általában az a válasz: nem, hiszen még mindig tudok úszni.

– Szóval szívesen emlékeznek vissza önre, pedig úgy hallottuk, hogy tud igencsak szigorú is lenni.

– A vízben nagyon kell vigyázni, hiszen egy rendkívül veszélyes hely. Muszáj szigorúnak lenni egy uszodában, hogy mindenki tudja, mit szabad, s mit nem. Valóban tudtam kemény lenni, főleg amikor még testnevelő tanárként is dolgoztam. De a 35 éve alatt, amióta az ANK-ban tanítok, soha semmi komoly probléma nem történt a medencében, és erre nagyon büszke vagyok.

– Ha már büszkeség: két fiából, Ivánból és Árpádból is kiváló úszóedző lett. Az utóbbi pédául nemrégiben Hosszú Katinka trénere lett.

– Így van, és Júlia lányom is a medence mellett dolgozik. Én soha nem erőltettem rájuk ezt a hivatás. Ez egy nagyon nagy siker.

– És hogyan látja a pécsi úszás jövőjét?

– Pécsett az úszásnak nagy történelme van. Viszont azt látom, hogy a kosárlabda sokkal fontosabb, és ez egy kicsit bánt. Ezzel még véletlenül sem a kosarat szeretném kritizálni, de olimpikon úszók olyan medencében edzenek, ami nem méltó hozzájuk.

– Jelenleg is vannak a városban Jakaboshoz hasonló tehetségek, akikből akár olimpikon is válhat?

– Most is itt van a medencében – mutat rá a vízben éppen tréningező, 2002-es születésű Jászó Ádámra a tréner. – Ez egy zseni gyerek. Nekem még nem volt ilyen erős és tehetséges tanítványom. Genetikailag tökéletes, de persze lehetne szorgalmasabb is.

– Meddig irányítja még a fiatalokat a medence mellett?

– Ha már nincs talentum, nincs siker, szóval nincsenek Jászó Ádámok, akkor már nem érdemes dolgozni. De egyelőre nincs ilyenről szó, szóval folytatom amíg csak lehet. Emellett van hobbim is, s van nyaralóm, ahol boldog vagyok, de egy hét után már hiányzik a medence.