Önbizalmat is adhat a sport

Mindig is vonzottak a különleges sportok, így amikor megtudtam, hogy Pécsen is ki lehet próbálni az aerial jógát, nem haboztam bejelentkezni egy órára Berkes-Törjéki Helgához.

A sportág lényegében a légtorna és a jóga ötvözete, a gyakorlatokat egy speciális anyagból készült hinta, úgynevezett hammock segítségével végezzük. Az órát természetesen a bemelegítéssel kezdtük, ami arra is jó volt, hogy kicsit megbarátkozzak a hammockkal, ráérezzek, hogyan képes megtartani a testsúlyom a különböző pózoknál. Miközben alaposan átmozgattam a gerincem, Berkes-Törjéki Helga elmesélte, hogy gyógytornászként végzett az egyetemen, majd gerincjógát tanult, végül pedig rátalált az aerial jógára, amit egyedül ő oktat már csaknem két éve Pécsen.

Az órákat sokféleképpen tudja felépíteni az oktató, van, hogy inkább a jóga pózoknál marad, máskor viszont akrobatikusabb elemeket is belevisz. Minden a vendégektől függ, hozzájuk igazítja a gyakorlatokat. Mivel látta rajtam, hogy edzett vagyok, így nekem is hamar megmutatta a fordított testhelyzeteket, amelyek talán a legspecifikusabb elemei a sportnak. A rúdtáncnak köszönhetően van már tapasztalatom ebben, de azért össze kellett szednem a bátorságom, hogy előredőljek a hintában. Aztán amikor már fejjel lefelé voltam, és éreztem, hogy biztosan tart az anyag, teljesen elengedtem magam. Az oktató is hangsúlyozta, hogy ezek a pózok nemcsak a gerincnek és a keringésnek tesznek jót, hanem az önbizalmat is növelik, közben pedig szinte észrevételül erősödünk, nyúlunk.

Az akrobatikus elemek után az órát relaxációval fejeztük be, kényelmesen elnyúltam a hammockban, és próbáltam nem gondolni arra, hogy holnap milyen izomlázzal fogok ébredni.