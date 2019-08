„Ördög” többször is járt náluk a lakókocsijukban

Vasárnap véget ért a világ leghíresebb országúti kerékpárversenye, a Tour de France. A sporteseményről nagyon sokat tud mesélni a pécsi Bartha József (69), aki a 90-es években többször a franciaországi helyszíneken kísérte figyelemmel a viadalt.

Bartha Józsefnek van bringás múltja, a Pécsi Spartacus színeiben kerekezett 1965-től négy esztendeig, junior korában hagyta abba. A kerékpározás iránti szerelem azonban máig megmaradt, ez abban is kifejezésre jutott, hogy Franciaországban szurkolt a Tour de France-on. A 90-es években hatszor volt kint, utoljára 1998-ban, amikor a franciák házigazdái voltak a labdarúgó-világbajnokságnak. Valamennyi alkalommal a felesége is elkísérte, lakókocsival mentek.

– A Tour de France örök élmény marad, hatalmas csinnadratta övezi – emlékezik vissza Bartha. – Sok olyan francia ember van, aki erre az időre időzíti a szabadságát, nemzeti ünnepnek tekintik a versenyt. Az út mentén sátrakat vernek fel, ott alszanak, mások az árokparton háló­zsákokban töltik az éjszakát. Végig ingyenes a szurkolás. A leglátványosabbak a hegyi szakaszok. A versenynek milliós a nézettsége, a helyszínen az egyik évben összesen tizenhárommillióan nézték meg a különböző pontokon állva.

Vagy éppen mozgásban, mint ahogy „Ördög” teszi. Ez a becenév egy ma már 70-en túli, a volt NDK területéről származó drukkert takar, aki ördögjelmezbe öltözve, a mezőnyt futva közelíti meg, ezzel serkenti még jobb teljesítményre a kedvencét. Bartháék ismerik őt, többször vendégül is látták a lakókocsijukban.

– De volt olyan is, aki az általa szeretett Armstrong nevű kerekes nevét éjjel, nagy betűk­kel többször ráfestette az aszfaltra, így kifejezve szimpátiáját – mesélte Bartha. – A néhány évvel ezelőtti doppingbotrányt követően ugyan egy ideig visszaesett az érdeklődés a Tour iránt, ám ez nem tartott sokáig. Az őrület a verseny iránt ma is ugyanolyan, mint régen volt, ezt a tévéből látom.

Merthogy ha nem is a helyszínen, de idehaza, pécsi otthonában figyelemmel kíséri televízión keresztül a viadalt. A család szerint ilyenkor nem lehet beszélni vele, annyira rá van ugyanis kattanva a képernyőre.

– Sokan nem tudják elképzelni, hogy mit lehet ezen szeretni, ám egyszerűen imádom. Például azt is, hogy a szurkolók között soha nem tapasztaltam atrocitást, kedvencük legnagyobb riválisának is drukkolnak.

Bartháék sok relikviát hoztak haza az évek során a tourról, az eldobott kulacstól a kísérőautóból kihajított ajándéktárgyakig. Ezeket azonban mind elajándékozták. A két 15 éves lányunokának be van ígérve, hogy a nagypapa egyszer elviszi majd őket a tourra, de ez nem biztos, hogy összejön. Ha így alakul, akkor egy közeli amatőr világbajnokság megtekintéséből vagy a jövő évi Giro d’ Italiia (amely Magyarországról indul) elejének helyszíni megtekintéséből még lehet valami.