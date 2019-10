Óriási csata várható: a Körmend érkezik a PVSK-hoz

Óriási rangadó vár szombaton 18 órától a PVSK-Veolia NB I.-es férfi kosárlabdacsapatára, hiszen a pazar formában teljesítő Egis Körmend látogat Pécsre.

A bajnokságban mindkét alakulat hibátlan eddig, de míg hétközi Európa-kupa találkozójukon Csirke Ferenc tanítványai drámai végjátékban alulmaradtak az Inter Bratislava ellenében, addig a rába-partiak behúzták Dániában is meccsüket.

Akkor is nehéz dolgunk lenne hétvégén, ha komplett csapattal állhatnánk ki, de Diggs biztosan nem játszik – utalt már arra Csirke Ferenc, a pécsiek vezetőedzője, hogy az amerikai hármas sérülést szenvedett a pozsonyi meccsen. Hozzátette, nem tudni pontosan mikor térhet vissza a játékos, de szerencsére nem vesz igénybe több hetet a felépülése. – Pongó Máté, aki hétközben lázasan játszott, valószínűleg már kikecmereg a betegségből. Nagyon remélem, hogy nem lesz több hiányzónk, mert így is nagyon nehéz dolgunk lesz. Nem kell senkinek ecsetelnem, milyen játékosunk esik ki a rotációból, de ennek ellenére megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést.

Emellett a tréner elmondta, játékosait kicsit megfogta Diggs sérülése, de azt is átérzik, most át kell vállalniuk, amit ő csinált.

– Nagyon remélem, sok szurkoló kilátogat és igazi kosár hangulat lesz – zárta a mester.

A bajnokság állása: 1. Körmend 4 győzelem/0 vereség, 2. PVSK 3/0, 3. Falco 3/0, 4. Alba 3/1, 5. DEAC 3/1, 6. Szolnok 3/2, 7. ASE 2/2, 8. KTE 1/1, 9. ZTE 2/3, 10. Kaposvár 1/3, 11. Sopron 1/3, 12. OSE 1/3, 13. Jászberény 0/4, 14. SZTE 0/4.

Nehéz meccsre készülnek a lányok is

A PINKK-Pécsi 424 és a PEAC Pécs NB I-es női csapata is kilábalna már negatív szériájából, hiszen előbbi még nyeretlen az idei szezonban, míg utóbbi is szeptemberben győzött utoljára. Azóta négy vereséget szenvedtek Udodenkóék.

Ezen a hétvégén a PEAC-nak van jobb esélye a javításra, amely a szintén középmezőnyhöz tartozó, mindössze egy mérkőzéssel többet nyerő ZTE-t fogadja vasárnap 18 órakor.

A szintén hazai pályán játszó PINKK-nek szombaton 18 órától a Győrrel kellene felvennie a kesztyűt, amely a múlt héten még a Sopron támadósorát is le tudta fékezni, csak 59 pontot szórt az éllovas. Igaz, így is vesztettek a győriek.