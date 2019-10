Óriási csatát vívott a nyitányon a PVSK

Óriási csata után, az utolsó másodpercben vesztette el első Európa-kupa találkozóját a PVSK a Pozsony vendégeként. Smith még dobhatott a győzelemért, de a remekül védekező hazaiak szinte lehetetlen helyzetbe hozták.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Vereséget szenvedett első Európa-kupa mérkőzésén a PVSK-Veolia férfi-kosárlabdacsapata Pozsonyban. Bár a Pécs kezdte jobban a meccset, az Inter Bratislava gyorsan magára talált, és egy 7-0-os rohanással visszavette a vezetést. Ezt követően a Panthers nem igazán találta a saját ritmusát, így sok támadás pont szerzés nélkül zárult, miközben a hazaiak sokszor könnyedén jutottak el a palánkig, így aztán 10 pontos vezetést dolgozott ki a Pozsony.

A második negyedben már megtalálták a réseket a pécsiek is, Smith betöréseivel nem igazán tudott mit kezdeni a Pozsony, és Aiken dobásai is ültek. Az amerikai center emellett a palánk alatt is hatalmasat melózott, és már a szünet előtt is a dupla-dupla közelében járt. A hab a tortán Ruják dudaszóra beeső triplája volt, amivel 6 pontra csökkentette csapata hátrányát.

A fordulás után ismét óriási tempót diktált a Pécs, és 5 perc alatt ledolgozta a hátrányát, sőt, a vezetést is átvette, amikor Smith a sarokból beszórt egy hármast, miközben faultolták. De a záró negyedre így is két pontos hazai vezetéssel fordultak a csapatok.

A végső tíz perc óriási csatát hozott, de Smith hármaskísérlete nem esett be az utolsó másodpercben a remekül védekező Pozsony gyűrűjébe.

Inter Bratislava–PVSK-Veolia 88–87 (25-15, 20-24, 21-25, 22-23)

Férfi kosárlabda Európa-kupa, Első szakasz, 1. forduló. Pozsony, Hant Aréna. Inter: Funderburk 24/6, Abrhám 11/9, Bulatovics, Skinner 13, Batka 14/3. Csere: Ihring 9/3, Körner 10, Bubalo 4, Alcegaire 3. Vezetőedző: Aramis Naglics. PVSK: Ruják 8/6, SMITH 13/6, DIGGS 16/9, BUDIMIR 16/3, Horti 2. Csere: AIKEN 20/6, Csirics 5/3, Antóni, Pongó 7/3. Vezetőedző: Csirke Ferenc.