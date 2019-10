Óriási csatával nyitott otthon a Komló

Remek hangulatú meccsen, a Tatabányát nagy csatára késztetve mutatkozott be saját közönségének a Sport36-Komló a férfi kézilabda NB I. 5. fordulójában. Idénybeli első hazai bajnokijukon végül 20–24 arányban alul maradtak, de a közönség így is állva tapsolta a sikerért magából mindent kiadó gárdát.

A közönség már az első percekben is óriási hőfokon égett, és fantasztikus hangulatot varázsolt a csarnokba, amit csak fokoztak Granics parádés védései, és Oláh első bajnoki találata, valamint a hazai csapat szép megoldásai a másik oldalon.

Az első játékrészben végig fej-fej mellett haladt a két gárda, egyik sem tudott igazán ellépni a másiktól, így a Tatabánya már a 20. perc környékén kockáztatott, és támadásnál lehozta Bartuczot a pályáról. Első alkalommal még megúszták, Granics egészpályás lövése felülről találta el az üresen tátongó kapu tetejét. Sőt, Sunajko kiállítása alatt két gólra el tudtak menni (9–11), de Ancsin szabálytalansága miatt másfél percre a hazaiak kerültek ember előnybe, amit jól használtak ki. Előbb Jerkovic találatával felzárkóztak, majd Zobec és Markovics is saját térfélről vette be a vendégek üres kapuját, így a vezetés is meglett. A szünetre kétgólos előny birtokában is mehetett volna a Komló, de jól védekeztek Vranjesék, akik hiába vesztették el a labdát az ellentámadás közben, Oláh távoli próbálkozása már nem volt veszélyes.

A második játékrészben már inkább a Tatabánya akarata érvényesült, másfél perc alatt fordítottak, majd négy gólosra növelték előnyüket, miközben a hazaiak nem találták a rést az ellenfél védelmén. Borbély kapuja szinte bevehetetlennek tűnt, 24 percen keresztül mindössze 3 gólt kapott, igaz Granics is remekül védte hálóját, meccsben tartotta csapatát ez viszont nem volt elég ahhoz, hogy szorossá tegyék a végét.

Sport36-Komló–Grundfos Tatabánya KC 20–24 (14–13)

Férfi kézilabda NB I., 5. forduló. Komló. 900 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy.

Komló: Granics – Szkokán 2, Grünfelder, Balázs, Katzirz, Jerkovics 4, Markovics 5. Csere: Takács 2, Oláh 2, Sunajko, Zobec 3, Jóga 1, Vaskó, Djurdjevic (kapus). Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

Tatabánya: Bartucz – Hornyák 1, Ancsin 1, Győri 2, Vranjes 2, Bozovics 5, Vujovics 8. Csere: Sipos, Ilyés, Borzas, Balogh 3, Borbély (kapus), Szász. Vezetőedző: Vladan Matics.

Kiállítások: 14 perc, ill. 14.

Büntetők: 7/4, ill. 4/4.

Az eredmény alakulása: 5. perc 3–3, 10. p. 4–5, 15. p. 7–7, 20. p. 9–10, 25. p. 13–11, 35. p. 14–16, 40. p. 15–17, 45. p. 16–19, 50. p 16–19. 55. p 18–21.

Képünk a Komló egy korábbi mérkőzésén készült.