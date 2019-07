Óriási élmény volt számára a mohácsi időszak

Játszott az első osztályban Pécsett és Kaposváron is, ám mégis a mohácsi időszakot őrzi a legszebb emlékei között Lingl István. Az egykori kiváló labdarúgó szerint a negyven éve kiharcolt másod­osztályú tagság idején hatalmas fociláz uralkodott a Duna-parti városban, nagy szeretet övezte a játékosokat.

– Gyerekként Pécsett, a Tüzér utcai salakos pályán fociztam – kezdte Lingl István. – Apám vitt le a csapathoz, és milyen jól tette! Hiszen később olyan remek futballistákkal játszhattam együtt, mint Rapp Imre vagy éppen Móritz Sándor, akiktől rengeteget tanulhattam. A tartalékjátékosok együtt utazhattak a nagycsapat tagjaival, ez gyerekfejjel hatalmas élmény volt.

A pécsi csapattól a katonasághoz vezetett az útja, ahol 1974-ig szolgált. Ezekben az években sem szakadt el a focitól, majd a leszerelés után a Komlói Bányászhoz igazolt. Az ott töltött idő elsősorban azért emlékezetes a számára, mert Lantos Misi bácsi, az Aranycsapat játékosa volt az edző. Komló után újra Pécsre igazolt, majd következett a mohácsi időszak.

– Mohácsra szerződni életem legjobb döntése volt. Kiváló csapatok ellen játszottunk, ezért is lehetünk büszkék arra, hogy feljutottunk a másodosztályba 1979-ben. Hatalmas lelkesedés volt akkoriban a városban, rendre 3-4000 ember előtt léptünk pályára. Óriási élményt jelentett, nehéz ezt szavakba önteni. Olyan volt ez a közösség, mint egy nagy család. Egy újabb pécsi kitérő után vissza is tértem a városba, jelenleg is Mohácson élek.

Lingl István a focikarrierje után egy barátja benzinkútján dolgozott, jelenleg pedig már mint nyugdíjas, a határátkelőnél foglalkoztatják.