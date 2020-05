Óriásit mentek a Michelisz-utódok

Tovább keresi utódját Michelisz Norbert a Hungaroringgel közösen szervezett bajnokságában.

Most Monzát vehették be virtuálisan az egyéves valós versenyzési lehetőségre hajtó pilóták, akik ismét elképesztő versenyt varázsoltak a képernyőkre.

Az időmérőn ismét Báldi Gergő volt a leggyorsabb, mögüle Zsupanek Bence indulhatott az első futamon. A pálya sajátosságait kihasználva viszont utóbbi gyorsan változtatott a sorrenden. Ezt követően az élen óriási taktikai csata dúlt, de a pozíciók nem változtak, hátrébb viszont Nagy Dávid egyre feljebb és feljebb küzdötte magát, egészen a harmadik helyig. Hasonlóan nagyot ment Füzy Marcell és Pinczés Ádám is, akik szintén hátulról indulva soroltak be Nagy mögé. A vége előtt öt perccel, kezdett Báldi rohamozni, de egy helyet pont emiatt visszacsúszott, hogy 30 másodperccel később fordítva is eljátsszák Naggyal a helyzetet. Végül Báldi szenzációs húzással még a futamot is megnyerte.

A fordított rajtrácsos futam hasonlóan nagy csatákat és izgalmakat hozott. A versenyt végül Barna Martin nyerte Csuti Zoltán előtt, de Báldi is feltornázta magát az ötödik helyig, Nagy pedig negyedik lett. A tabella dobogósai így Báldi, Nagy és Csuti.

A következő futam május 28-án lesz. A bajnokság első 15 helyezettjének helye biztos rajta, a maradék kilenc hely viszont ismét kiadó..