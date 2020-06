Összeállt a kozármislenyi stáb

Kialakult a HR-Rent Kozármisleny NB III-as férfilabdarúgó-csapatának szakmai stábja.

Mint az közismert, Pókos Csaba helyét Jelena Richárd vette át a vezetőedzői pozícióban. A klub korábban azt is bejelentette, hogy őt Nagy Gábor asszisztens-edző és a visszatérő Volcsányi Csaba kapusedző fogja segíteni a 2020/2021-es szezon során, illetve Pókos tanácsadóként asszisztál majd a sikeres szerepléshez.

Most pedig két újabb trénert jelentettek be az egyesület honlapján. Székely Bálint a PMFC utánpótlásából érkezik a kék-fehérekhez, és az erőnléti felkészítésért felel majd, miközben a pécsiek akadémiáján is ellát bizonyos feladatokat.

Mellette a már tavaly is a klubnál tevékenykedő Loch Krisztián csatlakozik a felnőttkeret edzői stábjához asszisztensként. Ezzel a kozármislenyi utánpótlásban végzett feladatköre egészül ki.