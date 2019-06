Összeállt az idei álomcsapat, Krapecz Balázs az év játékosa

A hétvégén véget értek a Gienger Megyei I. osztály küzdelmei, ahol a Pécsvárad ismét bezsebelte a bajnoki címet, megelőzve a PEAC-ot és a Szederkényt. Lapunk összeállította az év csapatát, amelyen a három dobogós osztozik, a villányiak gólkirályával kiegészülve. A liga legjobb játékosa a Dunántúli Naplónál Krapecz Balázs lett.

Lapunk az idei szezonban is hétről hétre követte és tudósította a Gienger Megyei I. osztály küzdelmeit, s a jól megszokott módon, fordulónként összeállította a hétvége legjobb tizenegyét. A 2018/19-es idény véget ért a hétvégén, s mostanra a liga álomcsapata is összeállt.

Ki legyen a kapus?

Az álomcsapat hálóőrének kiválasztása jelentette az egyik legnagyobb fejtörést, hiszen teljesítményükkel többen is kiérdemelték ezt a címet. Ráadásul összegezve, a huszonhat forduló alatt, a tizennégy együttesből – a kizárt Szászvárt nem számítva – tizenöt különböző portás fordult meg a hétvégék tizenegyében. Ez főleg annak köszönhető, hogy a kiscsapatok kapusai felváltva védtek bravúrral a jobb erőkből álló ellenfelek ellen, pontot vagy pontokat nyerve sajátjaiknak. Ugyan a legtöbb alkalommal, azaz négyszer a PEAC-os Házenauer Martin szerepelt a forduló válogatottjában, de a legkevesebb gólt a bajnok kapusa, János Gergő kapta, összesen tizenhármat (ellenben a pécsiek harminchetet), ráadásul még gólt is jegyzett (büntetőből) az utolsó körben. Tizennégy bajnokin teljesen érintetlen maradt az aranyérmes hálója, ami egészen kiemelkedő. Igaz, hogy a Pécsvárad rendszerint végigtámadta a mérkőzéseit, s a védelmén sem lehetett egykönnyen túljutni. A tekintélyt parancsoló statisztikáit azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, így a tavalyi év után ismét János Gergő nevével kezdődik az év csapata.

Gólerős a védelem

A pécsváradi kapusnál említett félelmetes statisztika természetesen a védelmet is dicséri, így nem túl meglepő, hogy a hátsó négyesbe is bekerültek ketten az aranyérmesből. A forduló válogatottjában Németh Adrián hatszor szerepelt, de csapattársa, Krapecz Balázs őt is túlszárnyalta kettővel. Nem beszélve arról, hogy középső védőként tizenegyszer volt eredményes az aranyérmes csapatkapitánya – de rá még a későbbiekben visszatérünk. A maradék két helyen a Szederkény és a PEAC osztozik, Hideg László és Gál Szabolcs egyaránt négy-négy alkalommal volt ott a hétvégék legjobbjai között. A négy védő összesen huszonkét gólt jegyzett az idei szezonban.

Támadó középpálya

A középpálya összeállítása sem volt egyszerű feladat, hiszen a mezőny ezen részén is órási a merítés. Kezdjük az egyértelművel: Szentes Krisztián idén is ellenállhatatlan volt, kilencszer szerepelt a forduló válogatottjában, bajnokságot nyert, illetve tizenkilencszer volt eredményes, amivel „ezüstcipős” lett a ligában. Így a helye a legjobbak között megkérdőjelezhetetlen. A legfájóbb a komlói Miltner Szabolcs kihagyása, aki tavasszal repítette csapatát, de Lauer Norbert középpályáról szerzett tizen­nyolc gólja és bajnoki ezüstje miatt, a PEAC játékosára esett a választás (mindketten ötször-ötször voltak a forduló válogatottjában). A Szederkény is nagyot ment idén, sokáig Lőrinc Antal együttese tűnt a Pécsvárad egyetlen kihívójának. Az, hogy tavasszal visszaesett Lőrinc Antal együttese, többek között betudható Bálint Ádám márciusi sérülésének is. A 28 éves középpályás volt a bronzérmes motorja, szintén öt alkalommal szerepelt a hétvége legjobbjai között.

Osztoztak az „aranycipőn”

Ha azt nézzük, hogy tavaly Makai Márk 31 góllal lett a megyei I. osztály legeredményesebb játékosa, ahhoz képest idén kissé visszavettek a csatárok, illetve jobban eloszlottak a találatok. A szederkényi Hergenrőder Tamás és villányi Alabert Krisztián végül osztoztak az „aranycipőn”, mindketten 20-20 alkalommal juttatták a hálóba a játékszert. Így az sem véletlen, hogy az előbbi hatszor, az utóbbi pedig hétszer fért be a forduló válogatottjába. Ráadásul Alabert az egyetlen játékos, aki nem dobogós csapatokból került be az álomtizenegybe. Minden edző örömmel venné, ha ezt a két kiváló támadót a PEAC-os Gelencsér Bálint támogatná a szélről. A pécsiek nagyot húztak azzal, hogy tavaly megszerezték a PMFC nevelését, aki tavasszal ellenállhatatlanul játszott. A kérdés csak az, hogy megtudják-e nyáron tartani a mindösszesen 19 éves, villámgyors és gólerős tehetséget.

Krapecz volt a legjobb

Már tavaly is csak egy hajszálon múlott, hogy nem Krapecz Balázs lett lapunknál az év játékosa. akkor Makai Márk elé furakodott harmincegy góljával. Idén Krapecz ismét igazi vezér volt a pályán, és csapatkapitányként címvédéshez segítette a pécsváradiakat. Ahogy már említettük nyolcszor volt a forduló válogatottjában, illetve középhátvédként tizenegyszer volt eredményes. Amellett, hogy az aranyérmes hátsó alakzatát tökéletesen irányította, ha bajban volt a csapata akkor támadó szerepben sem vallott szégyent, illetve a büntetőket is biztos lábbal értékesítette. Csapattársa, Szentes Krisztián, illetve a Szederkényt bronzig repítő Hergenrőder Tamás pályázott még jó eséllyel a címre, de mindent összevetve, a Dunántúli Naplónál Krapecz Balázs volt idén a Baranya megyei labdarúgás legjobb játékosa.