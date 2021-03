Ősszel is a Debrecen elleni vereség után indult be a PMFC

Bár nem vett olyan repülőrajtot a PMFC, mint az Ajka, azt sem mondhatjuk, hogy rossz formában lennének Grabanték. Az ősz azonos időszakában játszott meccseikhez képest már javítottak is mérlegükön, s akkor is csak a Debrecen elleni meccs után szívták fel igazán magukat.

Nem túlzás kijelenteni, hogy nem vett repülőrajtot 2021-ben az NB II.-ben a PMFC labdarúgócsapata. A téli szünetet meglepő magasságban, a második helyen töltő gárda a negyedik helyre csúszott vissza. Azonban ha jól szemügyre vesszük a tabellát, látható, hogy nincs olyan rivális előttük, amelyben nem lenne legalább egy korábbi válogatott labdarúgó, illetve több élvonalbeli vagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékos.

Azonban bár kirobbanó formában nincs a pécsi csapat, azt sem lehet mondani, hogy gyengén, vagy legalábbis eredménytelenül futballozna. A 2021-ben lejátszott 8 forduló során 12 pontot gyűjtöttek be Futóék, pontosan ugyanannyit, mint az éllovas Debreceni VSC, illetve a Szombathely. Így mindössze 5 olyan csapat marad, amely jobb mutatókkal rendelkezik idén Vas László tanítványainál. Sorrendben: az ősszel is remekül kezdő, de a vírus miatt leolvadó Ajka (22 pont), a Gyirmót (18), a Vasas (17) a Soroksár (16), illetve a kiesésveszély árnyait magáról lerázó Dorog (14).

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az ősszel ebben a Győr ellen kezdődő és a Loki ellen záródó időszakban szintén nehezebben jöttek az eredmények. A játék sem volt akkor a legszórakoztatóbb, de ezt levetkőzte a csapat, és a decemberi zárásra talán feledtette is ezt szurkolóival. Ősszel ezen a nyolc meccsen 2 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség volt a csapat mérlege. Ezen pedig javított a tavasszal, hiszen 3-3-2-vel nyitott.

Tovább árnyalja a képet, hogy ősszel már lejátszotta az első két tavaszi fordulót a csapat, ahol szintén, ha csak eggyel is, de több pontot szerzett, mint az őszi nyitáskor. A Dorog ismételt kiütése után ikszeltek Nyíregyházával Hegedűsék.

Ősszel a Loki elleni vereséget követően pedig nagyon felszívta magát a PMFC, egyetlen vereséget sem szenvedett el a zárásig. A debreceni meccs után négy 1-0-s sikerrel hangolt a hajrára, s azt követően már jöttek olyan meccsek is, mint az ajkai 3-0-s siker. Ezt a forgatókönyvet valószínűleg most is bárki aláírná a csapatnál, főleg, ha a záró fordulókra a szurkolók is visszatérhetnek már a stadionba.

Gólok tükrében

Rengeteg dicséretet kapott jogosan a pécsiek masszív, szinte áthatolhatatlan védelme az ősszel, s a tavasszal is hasonlóan remekelnek Prekleték. Mindössze hét gólt kaptak ezen a nyolc meccsen, amiből hatot a Győr–Debrecen–Kazincbarcika-trió lőtt, utóbbit így is verte a PMFC.

Inkább a gólok szerzése terén vannak problémái az alakulatnak, nyolcszor találtak be Grabanték, abból négyszer a már említett Barcika ellen. Azonban itt is érdemes hozzátenni, az ősz ugyanezen időszakában 6-6 volt ez a mérleg a Pécsnél.

A legkevesebb gólt tavasszal a Nyíregyháza kapta, kettőt nyolc meccsen, de ebben a mutatóban összesítésben még mindig a PMFC a legjobb.

Merkantil Bank Liga, NB II.