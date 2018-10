Öt amerikaival érkezik a Sopron

Péntek este eljön az, amire a kosárlabda pécsi szerelmesei közül már nagyon sokan vártak: először játszik hazai pályán bajnokit a PVSK-Veolia férficsapata, amely a Sopront látja vendégül 18 órától.

Az biztos, hogy Csirke Ferenc együttesének az önbizalmával nem lehet baj, hiszen a bajnokságot a múlt héten egy bravúros győzelemmel kezdték Budimirék Székesfehérváron, ráadásul úgy, hogy három játékosát is nélkülözte akkor a csapat. Valószínűleg örömmel konstatálhatja azt a pécsiek trénere, hogy a korábbi hiányzók közül ketten már a rendelkezésére állnak, hiszen Simon Kristóf kioperált foga már nem akadálya annak, hogy az irányító pályára léphessen. Amit pedig már a szurkolók is nagyon várnak, az Igor Kesar pécsi debütálása. A PVSK-Veolia szerb centerének papírjai végre rendben vannak, így most már megmutathatja, hogy mit tud. Úgy hírlik, hogy lesz mit nézni, kivételes keze van ugyanis Kesarnak a hírek szerint.

Szükség is lesz azokra a kezekre, hiszen a Sopron sokkal erősebbnek tűnik, mint az elmúlt években. Öt amerikai játékost szerződtettek a nyáron, és egy hete, a Falco legyőzésekor Angelo Warner, Brynton Lemar és Wesley Gordon együtt 63 pontot dobott, az összesen 86-ig jutó Sopronban. Lesz tehát kikre odafigyelni bőséggel. Persze ez nem jelenti azt, hogy a pécsiek megijednének ellenfelüktől – nincs is rá okuk, tesszük hozzá gyorsan, főleg nem hazai környezetben, a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Egyes, kettes és ötös poszton nagyon masszívak a légiósaik, Warner, Lemar és Gordon ponterősek, szóval fel lesz adva nekünk a lecke, hogy megállítsuk őket – fogalmazott Csirke Ferenc, a PVSK-Veolia vezetőedzője. – Arról sem szabad elfeledkezni, hogy azért van a Sopronnak egy olyan rotációja, nyolc játékossal, ami kifejezetten erős. Összességében szerintem ez az idei Sopron van olyan erős, mint az Alba Fehérvár. Természetesen ettől függetlenül hazai pályán nyerni akarunk, pláne egy olyan kezdés után, mint amit Székesfehérváron bemutattunk.