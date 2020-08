Öt éremmel tértek haza a KSI Kupáról a pécsiek

Öt éremmel tért haza a 43. KSI Kupáról a pécsi Lotus Cycling Team kerékpároscsapata.

A megmérettetés első napján rendezték az időfutamot: a felnőtt nőkre és az utánpótlás-korosztályokra 10 km, a felnőtt és ifi férfiakra pedig 20 km várt. A Lotust erősítő Balog László az U15-ösöknél az előkelő nyolcadik helyet szerezte meg, a nőknél csapattársa, Jordán Dorka volt a leggyorsabb – nagyon meggyőző előnnyel nyert. A felnőtteknél Schumann Máté bronzérmet szerzett, az ifiknél Árvai Kristóf szintén harmadik lett.

Másnap következett a mezőnyverseny, ahol a felnőtt nők és a fiatalok 47.k km-t tekertek. Jordán itt sem sokat vacakolt, már az elején az élre állt, majd itt is megnyerte az abszolút női korcsoportot, saját korosztályában (U19) pedig 17 perces előnnyel végzet az első helyen. Balogh László is jól szerepelt, beért a mezőnnyel a kilencedik helyre. A felnőtteknél (100 km) Schumann Máté a hetedik, Sándor Tamás a tizedik helyet kaparintotta meg. Az ifiknél pedig újabb dobogós helyet zsebeltek be a pécsiek: Árvai Kristóf második helyezett lett. A szintén U19-es Bagarus Bence viszont defektet kapott, így nem tudta befejezni a versenyt.

A kép illusztráció.