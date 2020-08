Öt meccsel rajtol el vasárnap a megye II.

Vasárnap elrajtol a pontvadászat a labdarúgó megyei II. osztályban is. A bajnokságnak 15 csapat vág neki, így minden körben egy valaki pihen. Az első forduló még csonka lesz, hiszen a Diana SE–PTE-PEAC II. és a Palotabozsok–Véménd találkozót is elhalasztották, így csak öt mérkőzést rendeznek meg.

Az elmúlt idényben a Himesháza, a Véménd és a Magyarbóly szinte fej-fej mellett küzdött a bajnoki aranyért, s még a Lánycsóknak is megvolt az esélye arra, hogy odaérjen az elejére. Azonban a csapatoknak – a legtöbb sportbajnoksággal egyetemben – nem volt esélyük arra, hogy megmutassák, melyikük a legjobb – jött a koronavírus-járvány, és véget vetett a szezonnak.

A Himesháza és a Véménd idén is jó eséllyel pályázik a bajnoki címre, a Magyarbóly viszont valamelyest meggyengült, legjobbjai Villányba távoztak. A többi gárdánál is voltak változások, így többen is meglepetést okozhatnak.

Megyei II. osztály, 1. forduló

Augusztus 23.,

vasárnap, 17.30

Közműépker Lánycsók–Magyarbóly, Mozsgó Bódi FC–Hosszúhetény, Himesháza–Focivilág Beremend, Pellérd–Kaitz Agro Somberek, Töttös–Ócsárd.

Elhalasztva: Diana SE–PTE-PEAC II. (szeptember 9., 17.00), Palotabozsok–Véménd (szeptember 15., 16.30). Sz. D.