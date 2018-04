Öt meccsen is a vendégcsapat örülhetett

A Gienger megyei I. osztály 23. fordulójában rangadót nyert a Mohács, amely a Szederkényt fektette két vállra hazai pályán. A Siklós a PVSK-t, a Pécsvárad pedig a Sellyét verte idegenben, s Lauer Norbert triplájának köszönhetően győzött a PEAC is.

Mohács–Szederkény 2-0 (2-0)

Mohács. V.: Ádám József. Mohács: Csobán – Both (Dávid D., 83.), Hetényi, Strigencz, Pókos M. – Nagy Zs., Izsák, Jáger, Spannenberger J. (Bódis, 40.) – Pókos Cs. (Kovács P., 46.), Wappler. Edző: Székely István. Szederkény: Andorkó – Kopeczky, Hideg L., Mándity, Vajk – Grassy, Bálint Á., Hoffmann (Hafner, 61.), Kása – Zsebe, Troszt (Peti, 70.). Edző: Lőrinc Antal.

Gólok: Spannenberger J. (34.), Pókos M. (41.).

Rangadónak ígérkezett a Mohács–Szederkény összecsapás a bajnokság 23. fordulójában, de végül már az első félidőben eldőlt a mérkőzés a hazaiak javára. Ugyan az első fél óra még nem hozott gólt, de a hazai pályán játszó Mohácsnak jobban feküdt a műfű, amint játszottak – ettől tartott is egy kicsit a meccs előtt a vendégek trénere, Lőrinc Antal. Bő tíz perccel a félidő vége előtt meg is szerezte a vezetés a hazai gárda, és ha ez nem lett volna elég, még a szünet előtt meg is duplázta előnyét. Mint utóbb kiderült, ez döntőnek is bizonyult, a Szederkény ugyanis nemhogy fordítani vagy egyenlíteni, de még szépíteni sem tudott a második félidőben.

PVSK–Siklós 0-2 (0-1)

Pécs. V.: Bánfai Zsolt. PVSK: Kácsor – Kiss G. (Molnár P., 60.), Zámbó, Laki (Varga D., 75.), Varga M. – Reith Renátó, Vida (Szeifert, 46.), Oberländer, Kaufmann (Zombár, 60.) – Váradi (Zólyomi, 46.), Ndjodo. Edző: Reith Róbert. Siklós: Tasselmájer – Hazenauer, Kósa, Peschka (Schmidt G., 64.), Molnár S. – Péter N. (Varga Á., 70.), Bognár, Sztojka (Árvai, 51.), Horváth I. – Schmidt P. (Nagy B., 88.), Pásztor. Edző: Nagy Balázs.

Gólok: Schmidt P. (46., 52.).

Folytatódott a PVSK bajnokság eleje óta tartó szériája, Reith Róbert együttese ugyanis huszadik mérkőzésén sem játszott döntetlent. Más kérdés, hogy most a pécsiek minden bizonnyal örültek volna az egy pontnak, abból ugyanis a hétvégén nem jutott a PVSK-nak. A tabella másodikja, a Siklós Schmidt Péter duplájával nyerte meg a rangadót Pécsett.

Komló–Ócsárd 4-0 (2-0)

Komló. V.: Hernádi Attila. Komló: Herbert Roland – Szabó M., Korbuly, Kis-Varga (Kichler, 78.), Herbert Richárd (Bíró, 46.) – Miltner (Bartek, 58.), Czifra, Szászfai (Bolboaca S., 46.), Vass – Kacsa (Tóth Sz., 63.), Jurátovics. Edző: Balázs Péter. Ócsárd: Schweier – Lovas, Lukács, Flórián, Csizmadia – Kapusi (Grunda, 55.), Kocsis (Kovács K., 55.), Horváth Gy., Kelemen – Trapp (Szücs, 55.), Horváth Sz. (Pretzl, 66.). Edző: Sütő László.

Gólok: Csizmadia (9., – öngól), Kacsa (22.), Bíró (49.), Tóth Sz. (86.).

Kiállítva: Csizmadia (29.).

A forduló előtt azt írtuk, hogy a Komlónak ezt a meccset be kell húznia. Be is húzta. Méghozzá elég simán, igaz ehhez az is kellett, hogy az Ócsárd már a 29. percben emberhátrányba kerüljön.

Boda–Harkány 0-1 (0-0)

Boda. V.: Nyakas Balázs. Boda: Csicsók – Homonnay, Cserkó (Kónya, 84.), Németh, Bánkövi – Telek (Nagy Sz., 68.), Nagy Z., Illés (Fodor, 75.), Berkes – Máté, Kovács K. Edző: Kardos József. Harkány: Sáfárik – Tar, Varga, Kolompár, Bukvic – Borka, Kovács G., Harai, Hegedűs (Bodó (87.) – Geczó (Hőnyi (83.), Keresztes. Edző: Weinert Zsolt.

Gól: Kolompár (68.).

A Boda nem tudta megszerezni második pontját, a harkányiaknak elég volt Kolompár találata a győzelemhez.

Sellye–Pécsvárad 1-2 (0-0)

Sellye. Vezette: Georgiou Nikosz. Sellye: Berki – Knézics, Sziládi, Varga, Orlovics Gy. – Hideg, Berkics, Bosnyák, Szabó K. – Szilovics, Kászonyi (Bene, 15.). Edző: Lóth József. Pécsvárad: János G. – Nagy N. (Hambuch, 82.), Krapecz, Szentes (Vénosz, 90.), Kőnig (Dénes S., a szünetben) – Tukerics (Farkas, 80.), Németh, Spannenberger, Bartal – Tar, Valkovics. Edző: Varga László.

Gólok: Hideg (76.), ill. Dénes S. (65.), Nagy N. (68.).

Kiállítva: Berki (13.).

A sellyeiektől Berkit már a 13. percben kiállították, emberhátrányban pedig nem tudott pontot szerezni Lóth József hősiesen küzdő együttese a listavezető pécsváradi csapat ellen.

Szentlőrinc II.–PEAC 0-4 (0-4)

Szentlőrinc. Vezette: Gellén Antal. Szentlőrinc II.: Békési – Gálffy (Lesnyik, 72.), Szolga (Salamon, a szünetben), Lőrincz (Zsebe, 63.), Musztács – Csomós (Csöke, a szünetben), Kiss M., Filó, Bedák – Bodor, Nagy D. Edző: Kovács Imre. PTE-PEAC: Fáy – Fűrész (Bódis, 7.), Cheap (Schweitzer, 77.), Grósz, Jeránt – Szatmári, Magyar, Bacskai (Ujhegyi, 57.), Lauer – Dargó, Házenauer. Edző: Fazakas András.

Gólszerzők: Lauer (7., 10., 20.), Grósz (36.).

A házigazdáknak nem volt esélyük a pontszerzésre, Lauer Norbert húsz perc alatt elintézte a meccset.

Bóly–Villány 0-2 (0-0)

Bóly. V.: Nagy I István. Bóly: Dósa – Ambrus, Tóth L., Bolboaca, Halas (Kovács R., a szünetben) – Bozó (Werner, 71.), Vörös, Magyar, Stefán – Erdős (Erdélyi, 53.), Édelmann. Játékos-edző: Bolboaca Augustin. Villány: Homolya – Pauk, Pfefferman (Márkovics, 65.), Elek (Hoffbauer, 77.), Buni J. – Bősz (Molnár, 89.), Tamás G. (Sztojka, 65.), Magonyi, Alabert – Czibere, Buni B.

Gólszerző: Alabert (47., 85.).

A villányiak belerondítottak a Bóly szép tavaszi szereplésébe, Alabert duplájával nagy meglepetésre mindhárom pontot elvitték.

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 18 15 1 2 55-13 46

2. Siklós 19 12 3 4 38-19 39

3. Mohács 19 11 4 4 49-13 37

4. Komló 19 11 4 4 34-14 37

5. Szederkény 19 11 1 7 37-16 34

6. PVSK 20 11 0 9 38-22 33

7. Szászvár 19 10 3 6 41-29 33

8. PEAC 19 10 3 6 38-26 33

9. Sellye 20 7 6 7 31-29 27

10. Bóly 19 7 2 10 25-25 23

11. Szentlőrinc II. 20 6 1 13 32-54 19

12. Harkány 19 5 3 11 19-40 18

13. Villány 19 4 5 10 28-43 17

14. Ócsárd 19 3 3 13 19-52 12

15. Boda 18 0 1 17 12-101 1