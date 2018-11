Öt pécsi egyesület versenyzői futottak a Balatonnál

Számos dobogós helyezést hoztak el a baranyai futók a tizenötödik alkalommal megrendezett K & H mozdulj! Balaton-maraton és félmaratonról.

Több baranyai egyesület is képviselte magát a hétvégén megrendezett 15. K & H mozdulj! Balaton-maraton és félmaratonon. Megyénk versenyzői nyolcszor állhattak dobogóra, a Fittbike SE versenyzői két aranyérmet is hazahoztak a viadalról.

A hölgyek félmaratoni kétfős váltói szombaton és vasárnap is futhattak, itt ráadásul mind a két napon Fittbike-os győzelem született. Először szombaton a Dér Andrea–Hakszer Erika- duó végzett az élen, majd másnap Sütő Zsófia a PVSK-s Szabó Tündével kiegészülve kaparintotta meg az aranyat.

baranyai eredményeik Maraton, egyéni, 1 nap, 3 szakasz: 55. Király Balázs Gábor (Fittbike SE). Maraton, egyéni, 2 nap, 3 szakasz: 26. Mucsi Zoltán (Fittbike), 32. Makkos Lóránt (Fittbike). Maraton, párban, férfiak: 3. Hegedűs Csaba, Szabó Dániel (FutaPécs SE) – összetettben 4. lett a páros.

Félmaraton, egyéni, férfi: 3. Jakab András (Mecsekman), 7. Török András (MMT), 15. Barna Tamás (PSN), 46. Dinya Illés (Fittbike), 57. Heiner Tibor (Fittbike), 358. Ádám János Péter (FutaPécs), 382. Abai Róbert (FutaPécs), 411. Mandel Iván (MMT), 573. Horváth György (FutaPécs), 641. Poronyi Gábor (Fittbike). Nők: 23. Sohár Judit (Fittbike), 199. Tóth Bernadett (FutaPécs).

Félmaraton, párban, férfi: 3. Bognár László, Tóth Mihály (Mecsekman), 8. Csörnyei Csaba, Papp László (Fittbike), 12. Dinya Illés, Szűcs Imre (Fittbike). Nők (első verseny): 1. Dér Andrea, Hakszer Erika (Fittbike SE). második verseny: 1. Sütő Zsófia, Szabó Tünde (Fittbike, PVSK), 3. Sohár Judit, Sohár Anna (Fittbike), 27. Balogh-Bárdosi Renáta, Marosi Tamásné (Fittbike).

Harmadmaraton: 69. Lénárt Sándor (MMT), 135. Helyes Árpád (FutaPécs). Harmadmaraton, párban, vegyes: 3. Marót Ádámné, Hencz Balázs (Fittbike – összetettben 7. lett a páros), Bán Éva, Ádám Zsolt (Fittbike – összetett: 17.), 15. Takács Zoltán Gábor, Németh Magdolna (Fittbike – összetett: 30.). Női: 3. Orbán Erika, Pokorádi Csilla (Fittbike – összetett: 25.), 30. Vadas Lívia, Villányi Nikolett (Fittbike – összetett: 91.).

Hatodmaraton, férfi: 22. Kovács Zoltán (Mecsekman), 63. Vidovics Gergő (PSN Zrt.), 64. Czike Nándor (FutaPécs), 67. Majszterics György (Mecsekman). Nők: 227. Farkas Gabriella (Mecsekman).

