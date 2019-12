Ötleteket merített a produkciókból Pandurics Dzsenifer

A finnországi rúdsport világbajnokságon vett részt nemrég a pécsi Pandurics Dzsenifer, aki a nehezítő körülmények ellenére is színpadra állt. Ahogy a lány elmesélte, az egyik edzésen kificamodott a válla, amikor pedig már helyrejött volna, autóbalesetet szenvedett a világbajnokság előtt pár nappal.

– Nem lett komolyabb baj, pár zúzódást szereztem, és agyrázkódásom volt – idézte fel Pandurics. – A forgó rúdra azonban szinte fel sem tudtam mászni, a verseny előtti héten már nem gyakoroltam, de mindenképpen meg akartam próbálni színpadra állni.

Családjával és edzőjével ki is utazott a finnországi Hämeenlinnába, és nekivágott a versenynek. Bár a sérülések ellenére a gyakorlatot az egyik kötelező elem kivételével el tudta volna végezni, a rúd azonban csúszott, szinte használhatatlan volt. Végül a világbajnokság fináléjába nem jutott be. Ezek után nem keseredett el, végignézte a többi produkciót és a másnapi döntőt is.

– Videókon már láttam, milyen nehéz szaltókra képesek egyes rúdsportolók, de jó volt élőben is megtapasztalni, hogy ezeket az elemeket tényleg meg lehet csinálni – fogalmazott a lány. – Úgyhogy most ezeket kezdtem el gyakorolni.

Dzsenifer most a márciusi Pole Artistic Hungary országos versenyre készül.