Ötször köszönt be a Lánycsók

Kétgólos hátrányból állt fel, így a rivális Ócsárddal szemben is megőrizte veretlenségét a Beremend a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei II. osztály hétvégi rangadóján, ahol a piros lap kétszer is előkerült. A 7. forduló is gólzáporosra sikeredett: a Mozsgó Bódi FC hatszor, a Diana SE és a Lánycsók pedig öt-öt alkalommal vette be ellenfele hálóját.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Közműépker Lánycsók– PTE-PEAC II. 5-2 (3-1) Lánycsók. V.: György Balázs. Lánycsók: Kraft – Balog (Szloboda, 77.), Kúcs (Pap G., a szünetben), Spannenberger, Krémer Sz. – Sas, Fazekas (Dobszai, 86.), Bognár, Rupp – Gál T., Anyádi Sz. (Krizmanics, 78.). PEAC II.: Zachár – Laki G., Bódis, Molnár G., Mánfai (Somfai, 66.) – Somos, Magyar B., Bozsánovics (Zab, 82.) – Meretei, Sztruhár, Oszvald.

Gólszerzők: Fazekas (1.), Krémer Sz. (10.), Gál T. (27., 77.), Szloboda (81 – büntetőből), illetve Sztruhár (16., 54.).

Kiállítva: Laki G. (80.). Diana SE–Pellérd 5-0 (2-0) Nagyárpád. V.: Ádám József. Diana SE: Balogh Zs. – Szemmelrock, Gász (Karlovecz, 62.), Kovács L., Barlai – Kántor (Vancsik, 67.), Baráth (Molnár L., 63.), Páll D. (Horváth D., 56.), Szabados – Tompa (Törőcsik, 71.), Retkes. Pellérd: Kurucsai – Futács, Mészáros P. (Kotlácsik L., 61.), Sándor B., Futács G. (Gorrieri, 58.) – Garzó, Kiss G. (Aracsi, 58.), Stricki, Salamon (Vidákovics, 65.) – Balogh I., Baumann N. (Varga Gy., a szünetben).

Gólszerzők: Tompa (9.), Kántor (44., 55.), Tompa (9., 49.), Molnár L. (68.). Magyarbóly – Kaitz Agro Somberek 3-1 (1-1) Magyarbóly. V.: Gazdag Sándor Tamás. Magyarbóly: Ujvári (Ostyánszki, 70.) – Császár, Kovács Z. (Alics, a szünetben), Költő, Sághy (Dancsó, 20.) – Kovács R. (Fazekas, a szünetben), Peresztegi, Kisgyörgy, Halász G. – Stiefel (Vetési, 67.), Staub T. Somberek: Mohácsi – Pál T., Burján, Csike (Latinovics, 89.), Szabó D. (Réder, 69.) – Schneider, Gutai, Tass, Berkovics – Makra (Illés, 62.), Mozolai.

Gólszerzők: Kisgyörgy (29., 51.), Alics (66.), Mozolai (30.). Mozsgó Bódi FC– Nagykozár 6-2 (3-0) Mozsgó. V.: Hevesi Gábor. Mozsgó Bódi FC: Kerekes (Papp B., a szünetben) – Csankó, Szücs F., Storcz (Pintér Péter, 71.), Lorencz – Pálfi, Balogh B., Hollósi, Pintér Patrik – Zubor (Micek, 58.), Fehér. Nagykozár: Jakab – Farkas M., Tóth Sz., Mufics, Rigó (Béres Mihály, 80.) – Horváth D., Béres Márton, Zólyomi (Horváth B., a szünetben) – Zákányi (Sütő, 63.), Lukics (Lackó, a szünetben), Teszárik (Gál B., 58.).

Gólszerzők: Tóth Sz. (25. – öngól), Balogh B. (29.), Lorencz (34.), Zubor (57.), Pálfi (65.), Fehér (67.), illetve Farkas M. (71.), Sütő (72.). Töttös–Palotabozsok 3-1 (1-1) Töttös. V.: Székely Miklós. Töttös: Lőrincz – Geczó, Hőnyi, Márta Sz. (Hoffmann, 84.), Csordás (Szabó J., a szünetben) – Juhos K., Lehota, Németh B., Keserű – Benesics, Bánhidi (Juhos O., a szünetben). Palotabozsok: Mangold – Kohl, Varga M., Schipp, Pencz (Illés R., 56.) – Jordán, Szemerédi, Czirják, Emmert (Tutti, 68.) – Bátai (Torda, a szünetben), Sovák.

Gólszerzők: Benesics (29., 61.), Juhos O. (60.), illetve Varga B. (45.). Focivilág Beremend–Ócsárd 2-2 (0-2) Beremend. V.: Albert Gábor. Beremend: Sipos G. – Papp G., Rochi, Müller, Rigó (Bodó, a szünetben) – Baumann (Süli, 77.), Fürdős (Ignácz, 91.), Horváth N., Halász B. (Katona, 79.) – Dobrosi (Bocsi, 74.), Sztojka N. Ócsárd: Schweier – Lukács G., Gyarmati (Kovács K., 77.), Kelemen, Riba – Kapusi (Arányosi, 83.), Miglinczi (Flórián L., 8.), Grunda, Kocsis – Kovácsevics (Bodonyi, 57.), Trapp (Horváth Sz., a szünetben).

Gólszerzők: Sztojka N. (47. – büntetőtőből), Dobrosi (71. – büntetőből), Grunda (37.), Kovácsevics (43.).

Kiállítva: Sztojka N. (64.), illetve Flórián L. (80.). Elhalasztva: Hosszúhetény–Véménd (új időpont: október 16. 15.30). Ez következik

A 8. körben a listavezető Beremend a címvédő Véméndet fogadja. A forduló összes mérkőzését vasárnap rendezik meg.

Október 11., vasárnap: PTE-PEAC II.–Hosszúhetény (12.00), Töttös–Magyarbóly, Palotabozsok–Pellérd, Diana SE–Himesháza, Nagykozár–Közműépker Lánycsók, Véménd–Focivilág Beremend, Ócsárd–Kaitz Agro Somberek (mind 15.00) Góllövőlista

10 gólos: Sztojka Norbert (Beremend)

8 gólos: Gál Tibor (Lánycsók)

7 gólos: Bíró Bence (Véménd), Fehér Ádám (Mozsgó BFC), Horváth Szilárd (Ócsárd), Novák Balázs (Himesháza)

6 gólos: Benesics Márk (Töttös)

5 gólos: Kisgyörgy Szabolcs (Magyarbóly), Makra Balázs (Somberek), Oszvald Bálint (PTE-PEAC II.) 1. Beremend 7 5 2 0 22-12 17 2. Véménd 6 5 0 1 25-6 15 3. Magyarbóly 6 4 2 0 17-8 14 4. Ócsárd 5 4 1 0 21-11 13 5. PTE-PEAC II. 6 3 1 2 21-11 10 6. Mozsgó BFC 7 3 0 4 24-17 9 7. Himesháza 5 3 0 2 19-17 9 8. Lánycsók 7 2 1 4 16-15 7 9. Hosszúhetény 5 2 0 3 8-12 6 10. Diana SE 5 2 0 3 8-15 6 11. Töttös 6 2 0 4 9-21 6 12. Nagykozár 3 1 0 2 8-9 3 13. Somberek 6 1 0 5 9-25 3 14. Palotabozsok 5 0 1 4 3-9 1 15. Pellérd 3 0 0 3 2-17 0