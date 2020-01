Ott lesz a tokiói olimpián a PEAC asztaliteniszezője

Már a tokiói olimpián is lesz olyan játékos, aki a PTE-PEAC Kalo-Méh férfi asztalitenisz-csapatát képviseli. A nyáron igazolt Pető Zsolt ugyanis az óriási bravúrt végrehajtó, Hongkong legjobbjait verő szerb csapat tagjaként kvalifikált az ötkarikás játékokra.

Ott lesz a szerb válogatott színeiben a tokiói olimpián Pető Zsolt, a PTE-PEAC Kalo-Méh Extra Liga asztalitenisz-csapatának legeredményesebb játékosa. A magyar szülőkkel rendelkező versenyzőt nyáron igazolta az egyesület, amikor eldöntötte, hogy a nemzetközi kupaporondon is megméretteti magát. Céljukat több szempontból is elérték Petővel, akivel a legjobb nyolcig jutott a csapat, és ott is nyert a bécsiek elleni visszavágón, azonban az már nem volt elég a továbbjutáshoz. Emellett pedig egyértelműen példakép is lehet a PEAC akadémiáján pallérozódó tehetségeknek. Szívesen dolgozik, játszik ellenük, tanácsokat is ad nekik.

Ács Pongrác, a PEAC elnöke, egyben az asztalitenisz szakosztály vezetője kérdésünkre elmondta, hogy azért is volt fontos most az egyesület számára Pető eddig példátlan sikere, mert az asztalitenisz-szakosztály 2030-ig elkészített fejlesztési stratégiájába szerepelt, hogy a 2024-es olimpiára vállalja, hogy delegál versenyzőt. Ezt pedig máris teljesítették. Emellett pedig jó visszaigazolása annak, hogy megfelelő szakmai munka folyik a klubnál.

– Két éve olyan akadémiai modellben gondolkodunk, ami kettős életpályát kínál a gyerekeknek. Egyrészt vannak a helyiek, akik a kezdetektől itt ismerik meg a sportágat, illetve egy másik kör, olyan 18 éves válogatott játékosokból, akiket az iskolaválasztásnál ide csábítunk – folytatta a vezető. – Három olyan szabadkai magyar junior válogatott fiatal már van is az egyesületnél, aki ide jár egyetemre. Ők a későbbiekben már magyar színekben indulhatnak, ha elérik azt a szintet. Jól is haladnak, hiszen a felnőtt NB I.-et a második csapatunk vezeti, amelyben 21 év alatti mindenki.

A klub versenyzői a legkisebb korosztálytól a legidősebbig mindenhol ott vannak az elitben. Ennek a csúcsa, hogy az egyesületnek van olimpikonja is, mondta Ács. Ráadásul Pécsett nem csak pingpongozni lehet magas szinten, de az egyetem által olyan kutatólaborok és szakemberek állnak mögöttük, akik biztosítani tudják a töretlen fejlődést.

A következő lépés pedig a klub számára, hogy az akadémián nevelkedő játékos váljon olimpikonná, illetve nemzetközi színtéren még jobban megerősödjön.

Parádés sorozat után, még jókor jött egy apróbb pofon

A PEAC első csapata kilenc simán megnyert mérkőzést és eredményes ETTU-kupa-szereplést követően vesztette el első bajnokiját. A Szécsény bizonyult 4:3 arányban jobbnak a pécsieknél egy küzdelmes találkozón. Az is igaz, hogy Gerold Gábor nem tudott influenza miatt játszani ezen a meccsen. A Pető–Demeter duó elszenvedte első vereségét, és Pető Zsolt először kikapott Magyarországon egyéniben is. Az elmúlt évek legjobb magyar játékosa, Jakab János múlta felül. Ehhez hozzátartozik az is, hogy Pető már akkor is az olimpiai kvalifikációra készült, nem volt csúcsformában, hullámzott a teljesítménye, de így is volt három meccslabdája, ahogy a Gerold helyett a döntő meccsen asztal mögé lépő Lindner Ádámnak is.

– Ez a pofon még időben jött. A Final Fourban kell megnyerni a bajnokságot – mondta Ács.