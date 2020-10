Otthon pótol meccset ma délután a Kozármisleny

Két vereséget követően most nincs ideje pihennie a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapatának, hiszen ma 14.30-tól ismét pályára kell lépnie a korábban koronavíruson átesett alakulatnak.

Jelena Richárd tanítványai most a Vác ellen elhalasztott találkozójukat pótolják, amelyen fontos lenne sikert elérniük, hiszen a hatodik Budapest Honvédot is megelőznék három ponttal, és megközelítenék a már most érinthetetlennek tűnő élmenőket. Ráadásul a sikerélmény is jól jönne Turiéknak az után, hogy kikaptak a kiesőjelölt Szekszárdtól.

Persze a Vác is megsokszorozott erővel fog Baranyába érkezni, hiszen mindössze egy pont választja el a kiesőzónától, ráadásul 5 meccs óta nyeretlenek. Az elmúlt két fordulóban már úgy tűnt, kijönnek a gödörből, hiszen a Paks és az Újpest fiataljaival is ikszelni tudtak.

A Misleny előtt állók közül csak az Iváncsa nem játszott még 14 találkozót, a kék-fehérek a Vác elleni meccsel érik be a többieket.

Az állás: 1. FTC II. 33 pont, 2. Kecskemét 31, 3. Iváncsa 31, 4. Dabas 29, 5. ESMTK 25, 6. Bp. Honvéd II. 22, 7. Monor 22, 8. Körösladány 20, 9. Taksony 20, 10. Kozármisleny 20, 11. Dabas-Gyón 17, 12. Paks II. 17, 13. Dunaújváros 16, 14. Újpest II. 16, 15. Rákosmente 15, 16. Vác 13, 17. Hódmezővásárhely 12, 18. Szekszárd 12, 19. Szeged 7, 20. Majos 3.