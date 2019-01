Ötvennégy csapattal rajtol majd nemsokára a téli műfüves bajnokság

Összeállt az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága által kiírt téli nagypályás műfüves bajnokság csoportbeosztása. A felkészülési tornán 54 csapat indul, tavaly a megyei I-II. osztályúaknál a PTE-PEAC, a III-IV-eseknél a Magyarbóly győzött.

Idén 54 együttes adta le a nevezését a téli nagypályás műfüves bajnokságra, amelyet ismét az MLSZ BMI írt ki, külön a megyei I. és II. osztályban szereplőknek és külön a III-IV-eseknek. Előbbiben 28-an, utóbbiban 26-an vannak. Egy kivételével mind felnőtt gárdák, a fiatalságot egyedül a Kozármisleny U19 képviseli. Hat helyszínen lesznek a mérkőzések, Mo­hácson, Kozármislenyben, Szentlőrincen, Pécsett a Vasutas sporttelepen, Kovácstelepen és Újmecsekalján. A rajt a megyei I-II-eseknél január 19-én lesz és a torna február 17-ig tart, a III-IV-esek január 26-án kezdenek és február 24-én fejezik be.

– 2014-ben írtuk ki először a bajnokságot, amely nagy sikert aratott, mert jól szolgálja a csapatok felkészülését. Arról nem is beszélve, hogy a résztvevőknek nem kell edzőpartner után kutatniuk, hanem napra, órára lebontottan megszervezzük nekik a meccseket – nyilatkozta Bogyay Zoltán, az MLSZ BMI igazgatója.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A két címvédő a PTE-PEAC (I-II. o.) és a Magyarbóly (III-IV.). Előbbi ismét az első helyen szeretne végezni.– Sok lehetőséget kapnak a fiatalok, és az új igazolásokat is kipróbálhatjuk – mondta Fazakas András, a PTE-PEAC vezetőedzője. – Hétvégeken a műfüves bajnokságban vagyunk érdekeltek, hétközben pedig NB III-as ellenfelekkel játszunk. Idén a megyei I-ben a második hely a célunk, 11 pont a hátrányunk az őszi bajnok Pécsváraddal szemben, ezt majdhogynem lehetetlen behozni. De jövőre a bajnoki cím megszerzését tervezzük.

A Magyarbóly sportköri elnöke, Kovács Zoltán úgy véli, a pályájuk megkímélése szempontjából is hasznos a torna. – Már az első kiírásban is ott voltunk. – A téli átigazolási időszakban új embereket keresünk, csatár, középpályás és kapus kellene. Már csak azért is, mert lesznek távozóink, van, aki külföldre megy dolgozni, más pedig abbahagyja. A megyei I-es mezőnyből a Mohács és a Pécsvárad, a II-esből pedig a Mozsgó nem nevezett a műfüvesre.

Négy városban

A téli műfüves focibajnokság csoportbeosztása a következő.

Mohács, I-II. osztályúak, A-csoport: Szederkény, Palotabozsok, Töttös, Somberek.

B-csoport: Villány, Véménd, Himesháza, Lánycsók.

III-IV.: o, H-csoport: Babarc, Dunaszekcső, Görcsönydoboka, Sátorhely.

I-csoport: Kölked, Borjád, Szajk, Lippó.

Kozármisleny, I-II. o., C-csoport: Siklós, Bóly, Kozármisleny U19, Bogád.

D-csoport: Komló, Harkány, Hosszúhetény, Nagykozár.

III-IV. o., J-csoport: Egerág, Szalánta, Újpetre, Gyód.

Pécs, I-II. o., E-csoport: PVSK, Lovászhetény, Magyarbóly, Bicsérd.

F-csoport: PTE-PEAC, Boda, Diana, Drávaszabolcs.

III-IV. o., K-csoport: Pellérd, Kökény, Szabadszentkirály.

L-csoport: Pogány, Kővágószőlős, Patapoklosi.

M-csoport: Magyarszék, Hidas, Vajszló, Baksa.

Szentlőrinc, I-II. o., G-csoport: Szentlőrinc II., Sellye, Ócsárd, Kétújfalu.

III-IV: o., N-csoport: Szigetvár, Kishárságy, Lakócsa, Szentegát.

(További részletek az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóságának honlapján találhatók.)

HIRDETÉS HIRDETÉS