Óvári jobb formában érzi magát, mint a szünet előtt

Már itt van a küszöbön, hogy elrajtoljon a PMFC labdarúgócsapata az NB II. tavaszi szezonjában. A főpróbán átesett a csapat a hétvégén, amelyen Óvári talált be a Szentlőrinc ellen, aki az őszi rajton is remekelt, s most még jobb állapotban érzi magát.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Tesztelésre már nincs lehetősége Vas Lászlónak, a PMFC vezetőedzőjének. Vasárnap élesben kell bizonyítania csapatának, hogy a megszokottnál korábban kezdődő és rövidebb felkészülés elég volt ahhoz, hogy megismételje remek őszi szereplését. – Jó állapotba kerültünk a felkészülés alatt. Keményen dolgoztunk. Az edzőmeccseken azt láttam, jól összecsiszolódtunk. Nem volt hosszú a szünet, így nagy kihagyást nem kellett bepótolni, inkább csak vissza kellett hozni azt a pár hetes pihenőt – mondta Óvári Zsolt, a Pécs szélső támadója, hozzátéve, bíznak benne, ott folytatják, ahol abbahagyták decemberben. – Jobb formában érzem magam, mint amikor abbahagytuk télen. Azt láthattuk már, hogy a Pécs egyik nagy fegyvere a pontrúgás, s nem csak akkor, ha egy bizonyos játékos áll a labda mögé. A Paks elleni felkészülési meccsen például pont Óvári tekert mesterien kapura. – Majdnem minden edzés végén gyakorlom a szabadrúgást – árulta el. – Többen is vagyunk, akik jól rúgjuk. Két-három ember sok gólt is szerzett pontrúgásból. Mindig az vállalja el a pályán lévők közül, aki nagyobb magabiztosságot érez. Eddig ez jól működött. A hétvégén pedig ezt akár kamatoztathatja is a 10. helyezett Győr ellen, amellyel legutóbb 2-2-öt játszott a PMFC. – Egyelőre nem érzem, hogy a csapat feszült lenne. Mindenki elégedett volt az első féléves teljesítménnyel, de emiatt nem kényelmesedtünk el. Tudjuk, rengeteget kell ahhoz dolgozni, hogy így jöjjenek az eredmények. Nagyon könnyen átfordulhat, ha nem figyelünk. Azt látom, mindenki nagyon koncentrált – jelentette ki. – Győrben sok jó játékos van, jó csapatnak is tartom őket. Eddig nem nagyon jöttek nekik az eredmények, talán nem is volt szerencséjük. Biztosan előrébb fognak végezni, mint ahol most vannak, de mi is erősek vagyunk, és győzni megyünk hozzájuk!