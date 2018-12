Paksra utaznak a Párducok, kemény menet lesz

A PVSK-Veolia férfikosárlabda csapata is pályára lép a hétvégén.

Csirke Ferenc együttes az utóbbi egy hétben két bajnokit is lejátszott, méghozzá mind a kettőt hazai pályán. A Kaposvár elleni győzelmet egy ZTE-től elszenvedett vereség követte.

És bizony a ma esti (18.00), paksi vendégjáték sem ígérkezik könnyűnek. Bár az ASE nem kezdte túl jól a szezont, még egy edzőváltáson is túl van már a tolnai gárda, de a régi-új mesterrel, Schmidt Bélával a padon legutóbb legyőzte az Alba Fehérvárt. A paksiaknak van négy kiemelkedő légiósuk, és bizony az Eilingfsfeld, Ruják, Kovács Ákos magyar mag sem mondható épp gyengének. A PVSK-nak tehát fel kell kötnie a nadrágot, ha szeretne egy győzelemmel kedveskedni szurkolóinak karácsonyra. Arról nem is beszélve, hogy egy paksi siker azt is jelentené, hogy az ünnepet a dobogón tölthetné a pécsi gárda.

A forduló további programja, december 22., szombat: Sopron–DEAC, Kaposvári KK–Körmend, TF–Szeged (mind 18.00). December 23., vasárnap: ZTE–Alba Fehérvár, Jászberény–Falco (mindkettő 18.00).

