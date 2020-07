Pécsett járt a hétszeres olimpikon úszó, Vereczkei Zsolt

Sorstársait felkarolja, s reményt ad nekik a sport által. Pályafutása egyedülálló, személyisége, humora pedig lehengerlő. A hétszeres paralimpikon úszó Vereczkei Zsolt tegnap a PSN Zrt. vendége volt, s a Nevko uszodájában természetesen Konkoly Zsófiával és Iván Bencével is összefutott.

Vereczei Zsolt egyedülálló sportkarriert tudhat maga mögött. A bajai paraúszó kiválóság hét paralimpián vett részt, ráadásul mind a hétről éremmel tért haza (három arany, négy bronz), mindemellett az uszodán kívül is egy igazi példakép. Jelenleg azért járja az országot, hogy az Impulzus a Parasport Jövőjéért Alapítványon keresztül felkarolja sorstársait, reményt adjon nekik, s a sport segítségével kimozdítsa őket otthonukból. Az úszólegenda tegnap Pécsett járt, hogy még szorosabbá fűzze a kapcsolatát a PSN Zrt.-vel, amelynek szintén komoly tervei vannak a parasportot illetően. Természetesen a nagy találkozás sem maradhatott el: Vereczkei a két pécsi paraválogatott úszót, Konkoly Zsófiát és Iván Bencét is meglátogatta az Apáczai Nevelési Központ (Nevko) uszodájában, ahová mi is kilátogattunk.

– Nagyon jó volt látni, hogy Pécsen, a PSN Zrt.-nél, milyen komolyan állnak a parasporthoz – beszélt tapasztalatairól Vereczkei Zsolt. – Alapítványunknak rendkívül fontos, hogy erős utánpótlása legyen az országnak, s ez a város mindig is a parasport egyik hazai bástyája volt. Szeretnénk, hogy ez a lendület továbbra is kitartson. Konkoly Zsófinak és Iván Bencének is rengeteget kell dolgoznia a sikerért. Ugyanakkor, ha a tokiói olimpián beérik a munka gyümölcse, akkor nemcsak Pécs, az egész ország büszke lesz rájuk.

Jancsik Árpád, a PSN úszószakosztályának vezetője a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetne az utánpótláskorú paraúszók nevelésére.

– Vereczkei Zsoltnak már a jelenléte is nagy segítség számunkra – fogalmazott a szakvezető. – A sportpályafutása, s a jelenlegi munkája megmutatja, hogy honnan, hova lehet eljutni. Sportolóinknak is óriási motiváló erő.

– Zsoltot már öt éve ismerem. Nagyon szeretem, elképesztő humora van – vette át a szót az első olimpiájára készülő, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Iván Bence – Sokat jelent számunka, hogy meglátogat minket, és hogy érdeklődik felőlünk.

Az olimpiai bronzérmes Konkoly Zsófia hozzátette, hogy a hét olimpián szerzett hét érem magáért beszél, valamint kiemelte, hogy Vereczkei jelenléte, pozitív kisugárzása is nagyon jó hatással van a körülötte lévőkre.

A saját bajnokságát bárki megnyerheti

Nem Vereczeki Zsolt volt a héten az egyetlen olimpiai bajnok úszó, aki Pécsre látogatott. A Jövő Bajnokai-program keretein belül a 2000-es Sydney-i ötkarikás játékokon aranyérmet szerző Kovács Ágnes tartott előadást a héten a baranyai megyeszékhelyen. Mint Jancsik Árpádtól megtudtuk, Kovács Ágnes előadása azt az utat mutatta be, ami kezdetektől az olimpiai bajnoki címig vezetett. Az ismert úszónő arról is beszélt a gyerekeknek, hogy bár a versenysportban nagyon nehéz elsőnek lenni, de ettől függetlenül a saját bajnokságát kitartással bárki megnyerheti, hiszen a cél nem más, mint önmagunk legyőzése.