Pécsváradon is három pontban bíznak

A hetedik helyen álló Mohács együttese nagyon elszántan várja az eddig százszázalékos listavezető Pécsvárad elleni hazai meccset a hétvégén a Gineger Megyei I. osztályban. Székely Istvánék feltett szándéka, hogy ők legyenek az elsők, akik le tudják győzni az éllovast.

November 10., szombat, 13.30.

Mohács (7.)–Pécsvárad (1.)

Rosszul kezdte a bajnokságot a Mohács együttese, de az utóbbi pár hétben szépen ível felfelé az eredményességi mutató a Duna partján. Éppen ezért nincs mit csodálkozni azon, hogy amikor megkerestük Székely Istvánt, a mohácsiak edzőjét, nem kertelt, hanem elmondta, bizony ők le akarják győzni a Pécsváradot.

– Mindenképpen győzelemre játszunk szombaton, ez nem is kérdés – jelentette ki Székely. – Szeretnénk mi lenni az első csapat, amelyik meg tudja verni az éllovast. Nyilván tudjuk jól, hogy ez nem lesz egyszerű, de igenis legyőzhetjük a Pécsváradot. Az biztos, hogy nem lesz könnyű, de ha agresszív, fegyelmezett játékkal tudunk előrukkolni, akkor itthon tarthatjuk a három pontot. A bajnokság elején valami eltört a csapatnál, sokat gondolkoztam azon, hogy mi lehet a baj, de mindezidáig nem sikerült rájönni. Azonban most már egyre inkább kezdenek összeállni a dolgok, úgyhogy bizakodóan várjuk a szombati rangadót.

Pécsváradon kicsit sem lepődtek meg, amikor elmondtuk, hogy a mohácsiak bizony csőre töltött pisztollyal várják őket.

– Nincs ebben semmi olyan, ami váratlanul érne minket, tudjuk jól, hogy mindenki minket akar legyőzni – nyilatkozta lapunknak Varga Balázs, az éllovas szakmai igazgatója. – Én személy szerint még örülök is annak, hogy ilyen hozzáállással várnak minket, hiszen ebből egy igazán jó meccs alakulhat ki. Akkor sem jövünk zavarba, ha beállnak ellenünk védekezni, az ilyen szituációkat is sokat gyakoroljuk, és akár mérkőzés közben is tudunk váltani, ha kell, de azért az az igazi, ha játékos foci alakulhat ki. Ha van terület, lüktet a meccs. A Szentlőrinc II. ellen a múlt héten ilyen találkozót vívtunk, az az ősz talán legjobb meccse volt. Nekünk azonban így is egyetlen célunk van: minden egyes mérkőzésünket meg akarjuk nyerni az ősszel, így természetesen Mohácson is a három pont a célunk. Egy hiányzónk van, Takács Ákos eltiltás miatt nem játszhat, mindenki másra számíthatunk. Létszámban jól állunk, a formánkkal sincs baj, és a frissesség is megvan még bennünk.

November 11., vasárnap, 13.30.

Boda (10.)–Harkány (14.)

Alsóházi rangadó lesz Bodán. Azt nehéz megállapítani, hogy ki az esélyese a mérkőzésnek, az azonban biztos, hogy a Harkányt extra motiváció fűtheti. A Szászvár kizárásával ugyanis már ők állnak a tabella utolsó helyén, amin nyilván mielőbb szeretnének változtatni. Ehhez azonban nyerniük kellene idegenben. Ez nem lehetetlen küldetés, de alaposan meg kell érte majd dolgozni, az biztos.

Szederkény (3.)–Komló (12.)

Nem úgy sikerült az utóbbi pár forduló a Szederkénynek, ahogyan azt Lőrinc Antal vezetőedző és játékosai elképzelték. A Villánytól nagy meglepetésre hazai pályán vereséget szenvedtek Hergenrőderék, a Harkánnyal pedig idegenben csak egy döntetlenre futotta, így nem is kérdés, hogy itt az ideje a javításnak. Ez elviekben hazai pályán a Komló ellen sikerülhet is. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a pár hete edzőt váltó Bányász játéka is fejlődik hétről hétre, így nem lepődnénk meg, ha újabb érdekes eredmény születne.

Sellye (6.)– PVSK (5.)

A forduló egyik legizgalmasabb párosítása a PVSK sellyei vendégjátéka. A hazaiak ugyan előző két mérkőzésüket elveszítették, de a PEAC és a Siklós ellen egyaránt benne volt a pakliban a zakó. Ennek ellenére a Sellye fiatal csapata meglepően jól szerepel eddig a bajnokságban, és bizony ha hazai pályán le tudnák győzni a PVSK-t, meg is előzhetnék a pécsieket a tabellán. Persze ehhez azért biztos lesz majd egy-két szava a Vasútnak is, amely a közelmúltban cserélt edzőt és amely a múlt héten, már Kósa Sándorral a padon játszott döntetlent a Siklós ellen. Igaz, hogy azon a meccsen a PVSK igencsak biztatóan futballozott, de nem szabad elfelejteni, hogy ezúttal egyik legjobbját, a Siklós ellen piros lapot összeszedő Edouard Ndjodot nélkülözni lesz kénytelen.

Siklós (8.)–

Lovászhetény (13.)

A Siklós a pocsék bajnoki rajt után egyre inkább kezdi összeszedni magát. Ezt bizonyítja az is, hogy utolsó négy meccsén már veretlen maradt Nagy Balázs együttese, amely nem is kérdés, hogy a Lovászhetény ellen rajzolná tovább a felfelé vezető görbét.

Szentlőrinc II. (9.)–

Bóly (11.)

A Szentlőrinc II. egy hete jó meccset játszott az éllovas Pécsvárad otthonában, igaz pont nélkül maradt. Ennek ellenére az utóbbi hetek formáját elnézve a hazaiaknak van nagyobb esélyük a győzelemre. Igaz, a Bóly azért már okozott néhány meglepetést a szezonban…

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 10 10 0 0 40-6 30

2. PEAC 11 7 1 3 26-17 22

3. Szederkény 10 6 2 2 23-13 20

4. Villány 11 6 2 3 20-20 20

5. PVSK 11 5 3 3 20-19 18

6. Sellye 10 5 1 4 16-18 16

7. Mohács 10 4 2 4 23-12 14

8. Siklós 10 4 2 4 21-16 14

9. Szentlőrinc II. 10 4 0 6 19-22 12

10. Boda 10 3 1 6 14-26 10

11. Bóly 10 2 2 6 13-17 8

12. Komló 11 2 2 7 13-26 8

13. Lovászhetény 11 1 4 6 13-30 7

14. Harkány 11 1 4 6 13-32 7

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

* A Szászvárt kizárták, eredményeit törölték