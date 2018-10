Példaértékű, amit a lőrinciek csinálnak, már bajnokesélyesek

Szentlőrinc Három forduló óta a Szentlőrinc labdarúgócsapata áll az élen az NB III. Közép csoportjában. Nagy szó ez, hiszen a költségvetések tekintetében a szakosztályvezető, Kovácsevics Csaba szerint a hátsó ötben vannak.

– Két évvel ezelőtt nyolcadikak voltak, az előző szezonban hetedikek, most az első helyen állnak. Tudatos építkezésnek köszönhető a látványos fejlődés?

– Tavaly stabil középcsapat voltunk, és a nyáron sikerült nagyrészt együtt tartani a keretet. A hiányposztokra pedig tudtunk igazolni újakat. Most eljutottunk odáig, hogy van tizennyolc, hasonló képességű mezőnyjátékosunk. Messik nincsenek közöttük, de a kispadunk is erős – mondta lapunknak Kovácsevics Csaba, a Szentlőrinc szakosztályvezetője.

– Büszke lehet a csapatára: zsinórban kilenc bajnoki győzelemnél tartanak.

– Nem csak erre és az elsőségre vagyok büszke, hanem arra is, hogy stabilak vagyunk hátul. A kilenc győzelem alatt csak két gólt kaptunk, miközben lőttünk húszat. Egyébiránt nem ez a leghosszabb győzelmi sorozatunk. Korábban az NB III.-ban volt olyan szezonunk, amikor az első húsz meccsünket mind megnyertük. Nagyon örülnék, ha a mostani széria is sokáig tartana, miként abban is bízom, hogy a Magyar Kupában még menetelünk egy kicsit.

– A költségvetések tekintetében hol van a Szentlőrinc ebben a mezőnyben?

– Az utolsó ötbe teszem magunkat. Rögtön hozzáteszem, már ez is óriási terheket ró ránk, ezt is borzasztó nehéz összerakni. A tao-pénzeket mi tényleg az utánpótlásra költjük, s nem csak Szentlőrincben gondolkodunk, hanem régióban: Szigetvár, Sellye, Görcsöny térségéből szedjük össze a gyerekeket hetente négyszer, hogy el tudjanak jönni edzeni.

– Aki ismeri, tudja, hogy óvatos duhaj. De nincs mese, a Szentlőrinc most már a bajnokság egyik esélyesének tekinthető.

– A célunk továbbra is az, hogy az első ötben végezzünk. Persze borzasztóan örülnék, ha a dobogón tudnánk zárni.

– S mi lesz akkor, ha a Szentlőrinc az első helyen végez, ami feljutást ér?

– Ez a kérdés most nem aktuális, hiszen még csak a bajnokság egyharmadánál tartunk.