Pető Zsolt segíthet elérni a PEAC céljait

Nagy ambíciókkal vágott neki a szezonnak a PEAC asztalitenisz csapata, melyek elérésében az új igazolás, Pető Zsolt is óriási segítség lehet. Az elmúlt fordulókban azt is megmutatta, miért volt akkora fogás.

Nagy ambíciókkal vágott neki a 2019/2020-as szezonnak a PTE PEAC Kalo-Méh első számú férfi asztalitenisz-csapata. A magyar bajnoki cím mellett a nemzetközi porondon való jó szereplést is célként tűzték maguk elé, amihez egy magasan jegyzett játékosra is szükségük volt. Ezt Pető Zsolt, szerb válogatott játékos személyében találták meg, akinek törekvései jól illenek a csapat terveibe.

– Gyerekkora óta ismerjük, és követjük Pető Zsolt pályafutását, hiszen korábbi tanítványom Zombori Dávid nagyon sokszor játszott ellene. Voltak itt a szerb válogatottal is edzőtáborban, még amikor gyerek volt. Bár a szerb válogatottban játszik, szülei révén magyar felmenői vannak, így azóta is jó kapcsolatban vagyunk – mondta el lapunknak Ács Pongrác, a PEAC elnöke, egyben az asztalitenisz szakosztály vezetője. – Most alakult úgy, hogy tudtunk neki olyat nyújtani, amibe ő beletalált. A nemzetközi kupában is indulunk, ami számára nagy kihívás, illetve minden olyan kondícióban meg tudtunk egyezni, ami ahhoz kellett, hogy idejöjjön. Azt várjuk tőle, amit eddig láttunk is az elmúlt fordulókban, magabiztos játékot. Tudni kell róla, hogy sikeréhes, nagyon-nagyon motivált játékos.

A csoportkörön már túljutott az Európa Kupában a PEAC, de a legjobb tizenhat között sem fékeznének, ahol spanyol vetélytárs, az ötszörös bajnok Córdoba együttese várja őket.

– Nem egy verhetetlen ellenfelet kaptunk, bár papíron erősebbek nálunk, de Pető Zsolttal talán sikerülhet őket is meglepni. Ázsiai játékosuk is van, valamint spanyol és magyar válogatottjuk is. Utóbbi Kristóf Dániel, vele érdekes mérkőzés alakulhat ki, hiszen jól ismerjük. Szeretnénk minél messzebb jutni a kupában – folytatta a célokkal a vezető. – Illetve magyar bajnokok akarunk lenni. Most kétszer ezüstérmesek voltunk, előtte nyertünk. Talán furcsa kimondani, de számunkra a második hely kudarcnak számít.

A nemzetközi kupában november elsején játssza következő meccsét a PEAC Spanyolországban, majd a visszavágóra november 8-án kerül sor Pécsett.

Minden baranyai csapat győzött

Extraliga, 2. forduló: SZERVA ASE I.–PTE PEAC Kalo-Méh I. 3-4 (pécsi győztesek: Pető Zs. 2, Demeter L. 1 és a Pető, Demeter páros). Mosonmagyaróvári TE 1904–Komló Sport Kft. 1-6 (komlói gy.: Katus K. 2, Sabján G. 2, Terék N. 1 és a Katus, Sabján páros).

NB I, 3. forduló: PTE PEAC Kalo-Méh II.–Budaörsi 2i SC I. 10-4 (pécsi gy.: Molnár 3, Hőgye D. 3, Bognár 2, Hőgye G. 1 és a Molnár, Hőgye D. páros). PTE PEAC Kalo-Méh III.–Pestújhelyi SC I. 12-2 (pécsi gy.: Gálosi 3, Pedram 3, Faragó 2, Mihalovity 2 és a Pedram, Faragó és Gálosi, Mihalovity párosok.