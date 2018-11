Plüssmacik között is kemény csata várható

Nagyon fontos mérkőzés vár ma este a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapatára. A bajnokságot négy vereséggel és egy győzelemmel kezdő pécsiek azt a Szentest látják vendégül 19 órától, amely ugyan eggyel több meccset játszott már a szezonban, de szintén egy győzelemmel áll jelenleg.

Mivel a PVSK célja az, hogy bejusson a felsőházba, a vele nagyjából azonos szintet képviselő csapatok, így a Szentes ellen is kötelező lenne a győzelem hazai medencében. Ez biztos nem lesz egyszerű.

A pécsiek ma esti bajnokija nem csak a vízilabdáról fog szólni. Folytatva a korábbi évek hagyományait, a PVSK most is plüssjátékokat gyűjt a keleti városrész óvodáiban lévő gyerekeknek, hogy egy kicsit szebbé tegye a kicsik karácsonyát. Éppen ezért a pólósok arra kérik szurkolóikat, hogy aki megteheti, az a Szentes elleni mérkőzésre hozzon magával egy plüssjátékot, amit az uszodában az erre kijelölt gyűjtőpontokon le is tudnak adni.

